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"Зливав" Кремлю дані про ЗСУ: в Україні накрили російського шпигуна

STYLERВійна    10.12.2018 - 20:24

Відео: YouTube/ТСН

Українська контррозвідка викрила законспірованого агента ГРУ, екс-високопоставленого офіцера ЗСУ Сергія Лазарєва. Він три роки працював на Росію, а зараз сподівається на обмін. Агент існував під кодовим прізвиськом "Сократ". Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Не так давно він був шанованим полковником українських військово-повітряних сил. Зараз на рахунок обміну він дзвонить безпосередньо офіцера російської військової розвідки Денису Юшину", - говориться у сюжеті.

Лазарєв зізнається, що Україну завжди сприймав лише як "філію Росії", а українізація викликала у нього "відторгнення на фізичному рівні".

"Неприємно. Українською мовою все. Російською кажеш - підозріло на тебе дивляться. Мені було не комфортно, і я сам шукав шляхи, виходи і способи передачі інформації", - розповідає Лазарєв.

&quot;Зливав&quot; Кремлю дані про ЗСУ: в Україні накрили російського шпигуна

Скріншот

"Шляхи і виходи" він знайшов в Росії. У прикордонному Шебекіно, у помешканні рідної сестри, він зустрівся з майбутнім куратором Денисом, офіцером російської військової розвідки. Росію цікавила секретна база з військової авіації України, а Лазарєв цікавився російської пенсією - зрадник обмінював військові таємниці України на вид на проживання в Росії.

Три роки поспіль "Сократ" надавав росіянам дані про українські літаки. Обсяг переданой інформації невідомий. Слідів не залишилося, як і доказів. Але "Сократ" проколовся сам, коли з запалом почав цікавитися авіабазою в Василькові. Це стратегічний об'єкт, який контролює небо над Києвом. Його нинішній стан - ось про що хочеться дізнатися росіянам.

&quot;Зливав&quot; Кремлю дані про ЗСУ: в Україні накрили російського шпигуна

Скріншот

Також російська розвідка хотіла з допомогою Лазарєва отримати один з найпопулярніших безпілотників на фронті. Вони вже кілька разів виявляли сучасну російську техніку на окупованому Донбасі і нищили її.

Операція "Сократа" закінчилася в Лук'янівському СІЗО. 

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що російські ракети несуть загрозу для Європи.

Також міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що для розширення санкцій потрібно довести участь представників Росії у виборчих маніпуляціях на Донбасі.

При цьому, європейський комісар з безпеки ЄС Джуліан Кінг сказав, що перед захопленням українських кораблів у Керченській протоці Кремль почав кампанію з дезінформації.

Відео РБК-Україна

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