"Сливал" Кремлю данные о ВСУ: в Украине накрыли российского шпиона

Видео: YouTube/ТСН

Украинская контрразведка раскрыла законспирированного агента ГРУ, экс-высокопоставленного офицера ВСУ Сергея Лазарева. Он три года работал на Россию, а сейчас надеется на обмен. Агент существовал под кодовой кличкой "Сократ". Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Не так давно он был уважаемым полковником украинских военно-воздушных сил. Сейчас на счет обмена он звонит напрямую офицеру российской военной разведки Денису Юшину", - говорится в сюжете.

Лазарев признается, что Украину всегда воспринимал только как "филиал России", а украинизация вызвала у него "отторжение на физическом уровне".

"Неприятно. На украинском языке все. На русском говоришь - подозрительно на тебя смотрят. Мне было не комфортно, и я сам искал пути, выходы и способы передачи информации", - рассказывает Лазарев.

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"Пути и выходы" он нашел в России. В приграничном Шебекино, в доме родной сестры, он встретился с будущим куратором Денисом, офицером российской военной разведки. Россию интересовала секретная база по военной авиации Украины, а Лазарев интересовался российской пенсией - предатель обменивал военные тайны Украины на вид на жительство в России.

Три года подряд "Сократ" предоставлял россиянам данные об украинских самолетах. Объем переданой информации неизвестен. Следов не осталось, как и доказательств. Но "Сократ" прокололся сам, когда с усердием начал интересоваться авиабазой в Василькове. Это стратегический объект, который контролирует небо над Киевом. Ее нынешнее состояние - вот о чем хочется узнать россиянам.

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Также российская разведка хотела с помощью Лазарева получить один из самых популярных беспилотников на фронте. Они уже несколько раз выявляли современную российскую технику на оккупированном Донбассе и уничтожали ее.

Операция "Сократа" закончилась в Лукьяновском СИЗО.

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские ракеты несут угрозу для Европы.

Также министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что для расширения санкций нужно доказать участие представителей России в избирательных манипуляциях на Донбассе.

При этом, европейский комиссар по безопасности ЕС Джулиан Кинг сказал, что перед захватом украинских кораблей в Керченском проливе Кремль начал кампанию по дезинформации.

Видео РБК-Украина