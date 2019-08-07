Зовсім юні: у мережі з'явилися фото загиблих на Донбасі морських піхотинців

Загибель морських піхотинців на Донбасі (колаж: РБК-Україна)

Піхотинці загинули на Донбасі від розриву міни, прив'язаної до гранатомету

На Донбасі у вівторок, 6 серпня, загинуло одразу четверо морських піхотинців 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. У мережі з'явилися фото молодих українських героїв, які полягли за свободу нашої країни.

Воїни загинули під обстрілами бойовиків неподалік Павлополя Донецької області. Наймолодшому з них було всього 20 років.

Олександр Шарко, 1988 року народження, помічник гранатометника.

Військовий був уродженцем Козелецького району Чернігівської області.

Загибель морських піхотинців на Донбасі (Олександр Шарко, фото: facebook.com)

Владислав Рак, 1998 року народження, гранатометник.

Уродженець смт Козелець Чернігівської області.

Загибель морських піхотинців на Донбасі (Владислав Рак, фото: facebook.com)

Сергій Шандра, 1995 року народження, солдат.

З села Торчин Хмільницького району Вінницької області. У Сергія залишилася мама, батько помер рік тому.

Загибель морських піхотинців на Донбасі (Сергій Шандра, фото: facebook.com)

Василь Курдів, 1999 року народження, матрос, служив навідником.

Народився в селі Ганнівка Братського району Миколаївської області.

Загибель морських піхотинців на Донбасі (Сергій Шандра, фото: facebook.com)

Пізніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак уточнив, що в окоп з морпіхами, які проводили інженерні роботи, потрапила міна, прикручена бойовиками до гранатомету.

Нагадаємо, бійці Збройних сил України до оголошення режиму вогню встигли нанести серйозний удар по позиціях бойовиків на Донбасі.

Раніше ми повідомляли про те, що у мережу злили дані "їхтамнєтов" на Донбасі.