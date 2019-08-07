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Совсем юные: в сети появились фото погибших на Донбассе морских пехотинцев

STYLERВойна    07.08.2019 - 14:42
Совсем юные: в сети появились фото погибших на Донбассе морских пехотинцев
Гибель морских пехотинцев на Донбассе (коллаж: РБК-Украина)

Пехотинцы погибли на Донбассе от разрыва мины, привязанной к гранатомету

На Донбассе во вторник, 6 августа, погибло сразу четверо морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. В сети появились фото молодых украинских героев, которые полегли за свободу нашей страны.

Воины погибли под обстрелами боевиков неподалеку Павлополя Донецкой области. Самому младшему из них было всего 20 лет.

 Александр Шарко, 1988 года рождения, помощник гранатометчика.

Военный был уроженцем Козелецкого района Черниговской области.

Совсем юные: в сети появились фото погибших на Донбассе морских пехотинцев

Гибель морских пехотинцев на Донбассе (Александр Шарко, фото: facebook.com)

Владислав Рак, 1998 года рождения, гранатометчик.

Уроженец пгт Козелец, Черниговской области.

Совсем юные: в сети появились фото погибших на Донбассе морских пехотинцев

Гибель морских пехотинцев на Донбассе (Владислав Рак, фото: facebook.com)

Сергей Шандра, 1995 года рождения, солдат.

Из села Торчин Хмельницкого района Винницкой области. У Сергея осталась мама, отец умер год назад.

Совсем юные: в сети появились фото погибших на Донбассе морских пехотинцев

Гибель морских пехотинцев на Донбассе (Сергей Шандра, фото: facebook.com)

Василий Курдов, 1999 года, матрос, служил наводчиком.

Родился в селе Ганновка Братского района Николаевской области.

Совсем юные: в сети появились фото погибших на Донбассе морских пехотинцев

Гибель морских пехотинцев на Донбассе (Сергей Шандра, фото: facebook.com)

Позже главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак уточнил, что в окоп с морпехами, которые проводили инженерные работы, попала мина, прикрученная боевиками к гранатомету.

Напомним, бойцы Вооруженных сил Украины до объявления режима огня успели нанести жесткий удар по позициям боевиков на Донбассе.

Ранее мы также сообщали о том, что в сеть слили данные "ихтамнетов" на Донбассе.

Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции из гранатомета Зеленский позвонил Путину из-за гибели бойцов на Донбассе
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