Стояв там, де смерть падає градом: На Донбасі помер командир роти розвідбату

Фото: колаж РБК-Україна

Офіцер ЗСУ помер у зоні ООС від відриву тромбу

На Донбасі помер військовослужбовець ЗСУ, командир роти 130 окремого розвідувального батальйону Сергій Шершак. Серце воїна зупинилося 2 травня на фронті в районі проведення ООС, передає "РадіоТрек".

У суботу, 4 травня, тіло бійця привезли додому в Рівне. Похорони відбудуться сьогодні на кладовищі в Тинному.

Причиною смерті став обірваний тромб.

Як розповіла доцентка кафедри обліку та аудиту НУВГП Олеся Міклуха у своєму Facebook, через це 3 травня мер Рівного Володимир Хомко не дозволив поховати Сергія Миколайовича на алеї Героїв, так як "місця зарезервовані для бойових".

Сергій Шершак (фото з відкритих джерел)

"На війні можна загинути з різних причин. Імовірність загинути там вища може в тисячу разів від тої, що в мирному житті. Може бути снайперська куля, міна, Град… серце, тромб, що завгодно", - написала вона.

"Спи спокійно, Сергію, дякую тобі за те, що маю мирне небо над головою. Спасибі тобі, що ти стояв там, де смерть падає градом. Не всі це можуть. Героям слава!" - попрощалася вона з героєм.

У коментарях до повідомлення про смерть воїна ЗСУ користувачі мережі висловлюють співчуття і дякують за те, що захищав країну від окупантів і до останнього удару серця оберігав свободу і життя українців.

Вічна пам'ять.

Нехай земля буде пухом!

У 2016-му в Дніпрі ми ховали свого побратима - медика того ж 130-го розвідбату Вадима Лисенка. Він помер у медпункті батальйону на чергуванні. Поховали на Алеї Слави... Вчергове соромно за Рівне. Воїну - вічна слава!

Вічна пам'ять герою!

Як повідомлялося раніше, нещодавно Кропивницького помер ветеран АТО Віталій Драган, якому відмовили в лікуванні в Національному інституті раку. На Донбасі в 2014 - 2015 роках він пройшов багато гарячих точок: Слов'янськ, Савур-Могилу.

Нагадаємо, в результаті військових дій на Донбасі у квітні загинули 14 героїв, наймолодшому з них було 20 років. Вони гинули від розриву снарядів, куль снайперів і під час обстрілу ворожими військами.