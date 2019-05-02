Відмовила в лікуванні лікар-сепаратистка: у Кропивницькому помер ветеран АТО

Помер ветеран АТО Віталій Драган (ілюстративне фото: УНІАН)

Ветеран АТО звернувся за допомогою в Київ, але отримав відмову

Ветеран АТО Віталій Драган, якому відмовили в лікуванні в Національному інституті раку, помер у Кропивницькому. Про це у Facebook повідомив Вадим Нікітін.

Віталій служив на Донбасі з 2014 по 2015 рік. Пройшов багато гарячих точок: Слов'янськ, Савур-Могилу. Вже в останній рік служби хлопець відчув себе погано.

У Віталия Драгана діагностували рак лімфатичної системи другої стадії. Він пройшов вісім курсів хіміотерапії в Кіровоградському обласному онкодиспансері, але це не дало ніяких результатів. Потім ветеран АТО звернувся в Київ, але лікар Ганна Губарєва відмовила Віталію, сказавши, що йому не належить ніяких пільг, тому що він "вбивав на сході братський народ".

Помер ветеран АТО Віталій Драган (ілюстративне фото: facebook.com)

Пізніше лікар, уродженка Донецька, яка раніше працювала в Макіївському онкодиспансері, пояснила свої слова тим, що, мовляв, Віталій неправильно її зрозумів. За її словами, хлопцю була потрібна пересадка кісткового мозку, а це не безкоштовно. Держава нічого йому не дасть, йому потрібно шукати спонсора.

Користувачі мережі висловлюють співчуття рідним і близьким Віталія, а також обурюються тим, що таке можливо в цивілізованій європейській країні.

"Прошу вибачення у Віталія за те, що він своє здоров'я і життя втратив, захищаючи нашу незалежність і нас самих";

"Невимовно жаль, світла пам'ять! Такі діти йдуть від нас. Я так сподівалася, що він здолає недугу. Співчуття рідним";

"Як таке можливо? У 21 столітті в Україні?"

"Я так вірила, що Віталік одужає, що здолає недугу. Він не здавався, він боєць. Вічна Пам'ять тобі, Герою! Прости нас. Співчуття рідним. Тримайтеся";

Спасибі за кожну подаровану тобою усмішку, за розмови ні про що... Дякую, що ти мій друг. Спи спокійно..."

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час військових дій на Донбасі у квітні загинуло 14 українських героїв.

А також повідомляли про те, що вбивця ветерана АТО в Кіровоградській області може уникнути покарання.