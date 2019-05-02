Відмовила в лікуванні лікар-сепаратистка: у Кропивницькому помер ветеран АТО

Ветеран АТО звернувся за допомогою в Київ, але отримав відмову
Ветеран АТО Віталій Драган, якому відмовили в лікуванні в Національному інституті раку, помер у Кропивницькому. Про це у Facebook повідомив Вадим Нікітін.
Віталій служив на Донбасі з 2014 по 2015 рік. Пройшов багато гарячих точок: Слов'янськ, Савур-Могилу. Вже в останній рік служби хлопець відчув себе погано.
У Віталия Драгана діагностували рак лімфатичної системи другої стадії. Він пройшов вісім курсів хіміотерапії в Кіровоградському обласному онкодиспансері, але це не дало ніяких результатів. Потім ветеран АТО звернувся в Київ, але лікар Ганна Губарєва відмовила Віталію, сказавши, що йому не належить ніяких пільг, тому що він "вбивав на сході братський народ".
Помер ветеран АТО Віталій Драган (ілюстративне фото: facebook.com)
Пізніше лікар, уродженка Донецька, яка раніше працювала в Макіївському онкодиспансері, пояснила свої слова тим, що, мовляв, Віталій неправильно її зрозумів. За її словами, хлопцю була потрібна пересадка кісткового мозку, а це не безкоштовно. Держава нічого йому не дасть, йому потрібно шукати спонсора.
Користувачі мережі висловлюють співчуття рідним і близьким Віталія, а також обурюються тим, що таке можливо в цивілізованій європейській країні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час військових дій на Донбасі у квітні загинуло 14 українських героїв.
А також повідомляли про те, що вбивця ветерана АТО в Кіровоградській області може уникнути покарання.