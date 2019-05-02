Отказала в лечении врач-сепаратистка: в Кропивницком умер ветеран АТО

Ветеран АТО обратился за помощью в Киев, но получил отказ
Ветеран АТО Виталий Драган, которому отказали в лечении в Национальном институте рака, умер в Кропивницком. Об этом в Facebook сообщил Вадим Никитин.
Виталий служил на Донбассе с 2014 по 2015 год. Прошел много горячих точек: Славянск, Саур-Могилу. Уже в последний год службы парень почувствовал себя плохо.
У Виталия Драгана диагностировали рак лимфатической системы второй стадии. Он прошел восемь курсов химиотерапии в Кировоградском областном онкодиспансере, но это не дало никаких результатов. Затем ветеран АТО обратился в Киев, но врач Анна Губарева отказала Виталию, сказав, что ему не положено никаких льгот, потому что он "убивал на востоке братский народ".
Умер ветеран АТО Виталий Драган (иллюстративное фото: facebook.com)
Позже врач, уроженка Донецка, ранее работавшая в Макеевском онкодиспансере, объяснила свои слова тем, что, мол, Виталий неправильно ее понял. По ее словам, парню нужна была пересадка костного мозга, а это не бесплатно. Государство ничего ему не даст, ему нужно искать спонсора.
Пользователи сети выражают соболезнования родным и близким Виталия, а также возмущаются тем, что подобное возможно в цивилизованной европейской стране.
Напомним, ранее мы писали о том, что во время военных действий на Донбассе в апреле погибло 14 украинских героев.
А также сообщали о том, что убийца ветерана АТО в Кировоградской области может избежать наказания.