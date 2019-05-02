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Отказала в лечении врач-сепаратистка: в Кропивницком умер ветеран АТО

STYLERЖизнь    02.05.2019 - 13:17
Отказала в лечении врач-сепаратистка: в Кропивницком умер ветеран АТО
Умер ветеран АТО Виталий Драган (иллюстративное фото: УНИАН)

Ветеран АТО обратился за помощью в Киев, но получил отказ

Ветеран АТО Виталий Драган, которому отказали в лечении в Национальном институте рака, умер в Кропивницком. Об этом в Facebook сообщил Вадим Никитин.

Виталий служил на Донбассе с 2014 по 2015 год. Прошел много горячих точек: Славянск, Саур-Могилу. Уже в последний год службы парень почувствовал себя плохо.

У Виталия Драгана диагностировали рак лимфатической системы второй стадии. Он прошел восемь курсов химиотерапии в Кировоградском областном онкодиспансере, но это не дало никаких результатов. Затем ветеран АТО обратился в Киев, но врач Анна Губарева отказала Виталию, сказав, что ему не положено никаких льгот, потому что он "убивал на востоке братский народ".

Отказала в лечении врач-сепаратистка: в Кропивницком умер ветеран АТО

Умер ветеран АТО Виталий Драган (иллюстративное фото: facebook.com)

Позже врач, уроженка Донецка, ранее работавшая в Макеевском онкодиспансере, объяснила свои слова тем, что, мол, Виталий неправильно ее понял. По ее словам, парню нужна была пересадка костного мозга, а это не бесплатно. Государство ничего ему не даст, ему нужно искать спонсора.

Пользователи сети выражают соболезнования родным и близким Виталия, а также возмущаются тем, что подобное возможно в цивилизованной европейской стране.

  • "Прошу прощения у Виталия за то, что он свое здоровье и жизнь потерял защищая нашу независимость и нас самих";
  • "Несказанно сожалению, светлая пам'ять! Такие дети уходят от нас. Я так надеялась, что он одолеет болезнь. Соболезнования родным";
  • "Как такое возможно? В 21 веке в Украине?"
  • "Я так верила, что Виталик выздоровеет, что одолеет болезнь. Он не сдавался, он боец. Вечная Пам'ять тебе, Герою! Прости нас. Родным соболезнования. Держитесь";
  • Спасибо за каждую подаренную тобой улыбку, за разговоры ни о чем... Спасибо, что ты мой друг. Спи спокойно..."

Напомним, ранее мы писали о том, что во время военных действий на Донбассе в апреле погибло 14 украинских героев.

А также сообщали о том, что убийца ветерана АТО в Кировоградской области может избежать наказания.

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