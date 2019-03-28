ВСУ зайняли нові позиції: у Горлівці почалася паніка

ВСУ увійшли до Горлівки і закріпилися біля міської межі. Про це пишуть користувачі соціальних мереж та жителі окупованих територій України.

За словами жителів Донбасу, в Горлівці починається паніка. При цьому, так звана "влада" не дає ніякої інформації, всі мовчать, а від цього "паніка тільки посилюється".

В одній з місцевих інтернет-спільнот пишуть, що в окупованому росіянами Донецьку підтвердили інформацію про те, що українські воїни "реально підійшли впритул до Горлівки, але не увійшли в межі міста".

"У Донецьку серед жителів на всю ходять чутки, що готуються до здачі Ясинувата, частина (або повністю) Горлівки та кілька селищ під Донецьком. З Донецька повідомляють, що інформація у Горлівці йде від жителів Горлівки по телефонам. Військові цю інформацію офіційно поки не підтверджують", - йдеться в повідомленні.

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Про це говорить і колишній ватажок терористів Ігор Гіркін (Стрєлков).

"Українські військові ще просунулися в "сірій зоні" під Горлівкою. Хваляться, що вже ввійшли в місто". Поки це не так, але посунулися непогано - на відстань 350 метрів від передових позицій "корпусів" (прямо по окраїнах). Зараз там тривають сутички і перестрілки. Начебто, "нічого серйозного". Але так в місто поступово і заповзуть - сил на нормальне прикриття (стараннями Суркова, "кураторів" і "радників", а також їх місцевих "шісток") і, тим більше, на контратаку - немає..." - написав Гіркін в соцмережі.

Про те, що ВСУ зайняли нові позиції в Facebook повідомив також волонтер Андрій Шор. У коментарях до його посту користувачі підтверджують, що в Горлівці і на околицях чутні постріли.

"У нас гучно зранку", - написала місцева мешканка.

"Нормально так підійшли. Перший постріл по промзоні горлівській був", - прокоментував інший юзер.

Горлівська промзона (фото: facebook.com/tgorlovka)

Нагадаємо, що на Донбасі за один тиждень загинули п'ятеро відважних українських воїнів.