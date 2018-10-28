"Земля тобі скловатою": блогер розкрив деталі ліквідації чергового терориста "ДНР"

Фото: twitter.com GirkinGirkin

Убитий бойовик був родом з Херсона

Захисники України з кожним днем наближаються до мети по визволенню територій нашої країни від окупантiв. Нещодавно українські воїни знищили ще одного терориста самопроголошеної республіки "ДНР". Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц" на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Військовослужбовець і учасник АТО написав у повідомленні: "200-я бригада 25.10.2018 р., поповнилася черговим бійцем. Зацарний Валентин, 5 омсбр, "Оплот". Все буде Україна і перемога за нами!".

Скріншот поста аккаунта (facebook.com/ukrop.bc)

"Миротворець" зазначив, що 29-річний "новачок" з двохсотих був уродженцем міста Херсон, а проживав у Великоновосілківському районі Донецької області.

У коментарях користувачі підтримали офіцера і написали: "Орку залізобетон", " Бійцем? Бандитом з великої дороги!", "Як можна бути таким дебілом, щоб сталіним розмахувати...".

А ще прикріпили інтернет-мем з підписом "земля тобі скловатою".

Скріншот коментарів (facebook.com/ukrop.bc)

Нагадаємо, раніше офіцер ЗСУ розповідав про втрати бойовиків.

Раніше Анатолій Штефан "Штірліц" розповів, скільки українців відпочивало в окупованому Криму.

Також він повідомив, що на Донбасі українські військові знищили техніку бойовиків (відео). Наші герої знищили КамАЗ бойовиків з встановленою на ньому зеніткою". Бойовики першими почали провокувати бійців ВСУ, але в підсумку отримали адекватну "відповідь".

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