ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Земля тобі скловатою": блогер розкрив деталі ліквідації чергового терориста "ДНР"

STYLERВійна    28.10.2018 - 17:45
Фото: twitter.com GirkinGirkin
Фото: twitter.com GirkinGirkin

Убитий бойовик був родом з Херсона

Захисники України з кожним днем наближаються до мети по визволенню територій нашої країни від окупантiв. Нещодавно українські воїни знищили ще одного терориста самопроголошеної республіки "ДНР". Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц" на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Військовослужбовець і учасник АТО написав у повідомленні: "200-я бригада 25.10.2018 р., поповнилася черговим бійцем. Зацарний Валентин, 5 омсбр, "Оплот". Все буде Україна і перемога за нами!".

&quot;Земля тобі скловатою&quot;: блогер розкрив деталі ліквідації чергового терориста &quot;ДНР&quot;

Скріншот поста аккаунта (facebook.com/ukrop.bc)

"Миротворець" зазначив, що 29-річний "новачок" з двохсотих був уродженцем міста Херсон, а проживав у Великоновосілківському районі Донецької області.

У коментарях користувачі підтримали офіцера і написали: "Орку залізобетон", " Бійцем? Бандитом з великої дороги!", "Як можна бути таким дебілом, щоб сталіним розмахувати...".

А ще прикріпили інтернет-мем з підписом "земля тобі скловатою".

&quot;Земля тобі скловатою&quot;: блогер розкрив деталі ліквідації чергового терориста &quot;ДНР&quot;

Скріншот коментарів (facebook.com/ukrop.bc)

Нагадаємо, раніше офіцер ЗСУ розповідав про втрати бойовиків.

Раніше Анатолій Штефан "Штірліц" розповів, скільки українців відпочивало в окупованому Криму.

Також він повідомив, що на Донбасі українські військові знищили техніку бойовиків (відео). Наші герої знищили КамАЗ бойовиків з встановленою на ньому зеніткою". Бойовики першими почали провокувати бійців ВСУ, але в підсумку отримали адекватну "відповідь".

Наші відважні дівчата в лавах української армії

 

Новини України террористыДНР
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся