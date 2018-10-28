"Земля тебе стекловатой": блогер раскрыл детали ликвидации очередного террориста "ДНР"

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Убитый боевик был родом из Херсона

Защитники Украины с каждым днем приближаются к цели по освобождению территорий нашей страны от оккупантов. Недавно украинские воины уничтожили еще одного террориста самопровозглашенной республики "ДНР". Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" на своей странице в соцсети Facebook.

Военнослужащий и участник АТО написал в сообщении: "200-я бригада 25.10.2018 г., пополнилась очередным бойцом. Зацарный Валентин, 5 омсбр, "Оплот". Все будет Украина и победа за нами!".

Скриншот поста аккаунта (facebook.com/ukrop.bc)

"Миротворец" отметил, что 29-летний "новичок" из двухсотых был уроженцем города Херсон, а проживал в Великоновоселковском районе Донецкой области.

В комментариях пользователи поддержали офицера и написали: "Орку железобетон", " Бойцом? Бандитом с большой дороги!", " Как можно быть таким дебилом, чтоб сталиным размахивать...".

А еще прикрепили интернет-мэм с подписью "земля тебе стекловатой".

Скриншот комментариев (facebook.com/ukrop.bc)

Напомним, ранее офицер ВСУ рассказывал о потерях боевиков.

Ранее Анатолий Штефан "Штирлиц" рассказал, сколько украинцев отдыхало в оккупированном Крыму.

Также он сообщил, что на Донбассе украинские военные уничтожили технику боевиков (видео). Наши герои уничтожили КамАЗ боевиков с установленной на нем зениткой". Боевики первыми начали провоцировать бойцов ВСУ, но в итоге получили адекватный "ответ".

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