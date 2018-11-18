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"Знає, що таке справжнє пекло": історія героя ООС підкорила мережу

STYLERВійна    18.11.2018 - 13:04
"Знає, що таке справжнє пекло": історія героя ООС підкорила мережу
Ілюстративне фото: українські військові (turchynov.com)

Військовий пройшов Дебальцево та Слов'янськ

В соціальній мережі розповіли сильну історію про військовослужбовця української армії, майора Олексія Рогожнікова, який ось вже майже рік є командиром танкового батальйону. Пост про комбата був опублікований на Facebook-сторінці фонду "Повернися живим" з посиланням на "Народну армію".

"Знайомтесь, це - майор Олексій Рогожніков. Він вже більше року командує танковим батальйоном. Офіцер не з чуток знає, що таке справжнє пекло на землі. Рогожніков пройшов бої поблизу Дебальцеве і Слов'янська", - пишуть у співтоваристві.

&quot;Знає, що таке справжнє пекло&quot;: історія героя ООС підкорила мережу

Скріншот поста облікового запису facebook.com/backandalive

&quot;Знає, що таке справжнє пекло&quot;: історія героя ООС підкорила мережу

Фото: (facebook.com/backandalive)

Олексій – кадровий військовий з 2003 року, коли він закінчив інженерний танковий факультет Харківського інституту танкових військ. Оскільки Рогожніков виріс у родині військових, вибір майбутньої професії був очевидний з дитинства. Після завершення навчання в університеті Олексія направили в танкове з'єднання Кривий Ріг. Там він зайняв посаду заступника командира танкової роти з озброєння.

"Була звичайна рутинна служба. Вчилися, обслуговували техніку", - згадує ті роки Рогожніков.

У 2009 він став командиром роти. На цьому ж посту і зустрів війну. Один бій запам'ятав на все життя. Це сталося 22 червня 2014 року, коли він отримав завдання: у складі колони перевести на трале танк з однієї позиції на іншу. Все йшло спокійно до вечора, але коли під'їжджали до Довгенькому, колона потрапила в засідку. В них стріляли з РПГ і дивом не потрапили в кабіну. Почався бій, але українські військовослужбовці змогли відбити атаку противника.

Вся осінь 2014 і зима 2015 пройшли у боях. За них Олексій Рогожніков був нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня. А в серпні 2017 майор став командувати батальйоном. Коли його запитують, наскільки допоміг на посади фронтовий досвід, військовий замислюється.

"Командир роти і командир батальйону радикально відрізняються. Справа в тому, що в секторі батальйони, як правило, стоять на своїх ділянках. І всі питання потрібно вирішувати саме комбатові. Тобто, якщо ротний – це, так би мовити, "чистий" танкіст, то комбат – це вже і менеджер-логіст, менеджер-управлінець. У командира батальйону якісно інший, набагато більш високий рівень відповідальності, ніж у командира роти", - говорить Олексій Рогожніков.

Нагадаємо, за добу на Донбасі загинув один український військовослужбовець.

Раніше ми писали, що під Черніговом відкрили меморіал, присвячений загиблому на Донбасі військовому.

 

 

Відео: РБК-Україна

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