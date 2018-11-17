Под Черниговом открыли мемориал погибшему на Донбассе морпеху

Воина почтили в родном училище
Под Черниговом состоялась официальная церемония открытия мемориала, сделанного в честь погибшего на Донбассе старшего матроса Максима Авдиенко. Об этом сообщает "Високий вал".
"Он служил в военной части 36-й отдельной бригады морской пехоты. В свое время он был выпускником Сновского высшего профессионального училища", - говорится в сообщении.
Примечательно, что право открыть мемориальную доску предоставили майору Александру Бардакову и майору Виктору Зачели.
В то же время на самом мероприятии отсутствовал отец погибшего воина – Александр Авдиенко.
Фото: мемориал бойцу ВСУ (val.ua)
"Он проходил комиссию, потому что твердо решил продолжить дело сына и пойти воевать в зону ООС", - подчеркивается в тексте сообщения.
Напомним, 5 сентября в ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения ООС погиб старший матрос Максим Авдиенко.
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