Под Черниговом открыли мемориал погибшему на Донбассе морпеху

Фото: Боец АТО (flickr.com/ministryofdefenceua)

Воина почтили в родном училище

Под Черниговом состоялась официальная церемония открытия мемориала, сделанного в честь погибшего на Донбассе старшего матроса Максима Авдиенко. Об этом сообщает "Високий вал".

"Он служил в военной части 36-й отдельной бригады морской пехоты. В свое время он был выпускником Сновского высшего профессионального училища", - говорится в сообщении.

Примечательно, что право открыть мемориальную доску предоставили майору Александру Бардакову и майору Виктору Зачели.

В то же время на самом мероприятии отсутствовал отец погибшего воина – Александр Авдиенко.

Фото: мемориал бойцу ВСУ (val.ua)

"Он проходил комиссию, потому что твердо решил продолжить дело сына и пойти воевать в зону ООС", - подчеркивается в тексте сообщения.

Напомним, 5 сентября в ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения ООС погиб старший матрос Максим Авдиенко.

20-летний Герой погиб возле населенного пункта Водяное во время обстрела российско-оккупационными войсками позиций украинской армии из противотанковых гранатометов и минометов около 18:40.

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А также писали о том, что в сети раскрыли подробности о погибшем на Донбассе бойца ВСУ.

В субботу, 18 августа, стало известно о гибели на Донбассе украинского военнослужащего Василия Крищука с позывным "Скит".

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