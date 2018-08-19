"Пал в бою": в сети раскрыли подробности о погибшем на Донбассе бойце ВСУ (фото)

Иллюстративное фото: свеча (facebook.com)

Трагедия произошла в бою с оккупантами

В субботу, 18 августа, стало известно о гибели на Донбассе украинского военнослужащего Василия Крищука с позывным "Скит". Об этом говорится на странице роты "Сич" в Facebook.

"В зоне проведения ООС погиб наш экс-боец батальона "Сич" Василий "Скит" Крищук. После службы в батальоне, он перешел служить в 3 механизированный батальон 14 ОМБР. Полег в бою с диверсионно-разведывательной группой врага" , - говорится в сообщении.

Фото: погибший воин "Скит" (facebook.com/bsp.sich)

Позже о погибшем бойце рассказал и бывший военный Александр Приступа на своей странице в Facebook.

"На востоке погиб мой друг, свободовец, участник Революции достоинства, житель Владимира Василий Крищук. Будь проклята ты, Россия, навеки. Мира ты не будешь иметь никогда. Слова нет. Сочувствую родственникам и Вечная память тебе, друг", - сказал он.

Скриншот поста (facebook.com/Сергей Приступа)

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в субботу, 18 августа погиб один украинский военнослужащий . Еще один был ранен.

Ранее мы сообщали о том, что в Лисичанске провели в последний путь бойца с позывным "Шубин".

А также о том, что в сети рассказали о гибели морпеха на Донбассе.

"В районе выполнения боевых задач по защите независимости и территориальной целостности Украины на территории Донецкой и Луганской областей погиб наш боевой побратим – морской пехотинец старший матрос Балахчи Федор Федорович, отдав свою жизнь за Родину", - говорится в сообщении.

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