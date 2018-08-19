"Поліг у бою": в мережі розкрили подробиці про загиблого на Донбасі бійця ЗСУ (фото)

Ілюстративне фото: свічка (facebook.com)

Трагедія сталася в бою з окупантами

У суботу, 18 серпня, стало відомо про загибель на Донбасі українського військовослужбовця Василя Крищука з позивним "Скит". Про це йдеться на сторінці роти "Січ" Facebook.

"В зоні проведення ООС загинув наш екс-боєць батальйону "Січ" Василь "Скит" Крищук. Після служби в батальйоні, він перейшов служити в 3 механізований батальйон 14 ОМБР. Поліг в бою з диверсійно-розвідувальною групою ворога" , - йдеться в повідомленні.

Фото: загиблий воїн "Скит" (facebook.com/bsp.sich)

Пізніше про загиблого бійця розповів і колишній військовий Олександр Приступа на своїй сторінці в Facebook.

"На сході мій друг загинув, свободівець, учасник Революції гідності, житель Володимира Василь Крищук. Будь проклята ти, Росія, навіки. Миру ти не будеш мати ніколи. Слова немає. Співчуваю родичам і Вічна пам'ять тобі, друже", - сказав він.

Скріншот поста (facebook.com/Сергій Приступа)

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі у суботу, 18 серпня загинув один український військовослужбовець . Ще один був поранений.

Раніше ми повідомляли про те, що у Лисичанську провели в останню путь бійця з позивним "Шубін".

А також про те, що в мережі розповіли про загибель морпіха на Донбасі.

"В районі виконання бойових завдань по захисту незалежності і територіальної цілісності України на території Донецької та Луганської областей загинув наш бойовий побратим – морський піхотинець старший матрос Балахчі Федір Федорович, віддавши своє життя за Батьківщину", - йдеться в повідомленні.

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