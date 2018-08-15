В Лисичанске провели в последний путь бойца с позывным "Шубин"

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Боец погиб еще 8 августа, но боевики не отдавали его тело

В Лисичанске Донецкой области провели в последний путь бойца 24 ОМБР Дмитрия Украинского с позывным "Шубин", который погиб в среду, 8 августа в зоне ООС. Об этом передает "5 канал".

Военный погиб в районе Майорска, на Горловском направлении. Дмитрий прикрывал своих сослуживцем и своей жизнью спас их.

"Они (боевики) начали окружать. Велся плотный огонь. Сначала Дима отошел, а потом кричит, "давай отходи". Ну я и отошел. Ничего не видно было. Больше Димы я не видел", - говорит боец Олег, которого спас "Шубин".

Тело защитника Украины боевики отдали только через неделю после гибели.

Дмитрий Михайлович Украинский родился 3 ноября 1979 года в городе Хрестовка (бывшое Кировское) Донецкой области. В последнее время проживал с семьей в Лисичанске. Участвовал в боевых действиях в зоне АТО с 2014 года.

Похоронили бойца в Лисичанске, где проживает его жена Юлия, с которой они поженились за неделю до его смерти.

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