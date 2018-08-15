У Лисичанську провели в останню путь бійця з позивним "Шубін"

Боєць загинув ще 8 серпня, але бойовики не віддавали його тіло
У Лисичанську Донецької області провели в останню путь бійця 24 ОМБР Дмитра Українського з позивним "Шубін", який загинув у середу, 8 серпня в зоні ООС. Про це передає "5 канал".
Військовий загинув у районі Майорска, на Горлівському напрямку. Дмитро прикривав своїх товаришем по службі і своїм життям врятував їх.
"Вони (бойовики) почали оточувати. Вівся щільний вогонь. Спочатку Дмитро відійшов, а потім кричить, "давай відходь". Ну я і відійшов. Нічого не видно було. Більше Діми я не бачив", - каже боєць Олег, якого врятував "Шубін".
Тіло захисника України бойовики віддали тільки через тиждень після загибелі.
Дмитро Михайлович Український народився 3 листопада 1979 року в місті Хрестовка (Кіровське) Донецької області. Останнім часом проживав з родиною у Лисичанську. Брав участь у бойових діях у зоні АТО з 2014 року.
Поховали бійця в Лисичанську, де проживає його дружина Юлія, з якою вони побралися за тиждень до його смерті.
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