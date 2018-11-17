Під Черніговом відкрили меморіал загиблому на Донбасі морпіху

Фото: Боєць АТО (flickr.com/ministryofdefenceua)

Воїна вшанували в рідному училищі

Під Черніговом відбулася офіційна церемонія відкриття меморіалу, зробленого в честь загиблого на Донбасі старшого матроса Максима Авдієнко. Про це повідомляє "Високий вал".

"Він служив у військовій частини 36-ї окремої бригади морської піхоти. У свій час він був випускником Сновского вищого професійного училища", - йдеться в повідомленні.

Примітно, що право відкрити меморіальну дошку надали майору Олександру Бардакову і майору Віктору Зачелі.

У той же час на самому заході був відсутній батько загиблого воїна – Олександр Авдієнко.

Фото: меморіал бійцеві ВСУ (val.ua)

"Він проходив комісію, тому що твердо вирішив продовжити справу сина і піти воювати в зону ООС", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Нагадаємо, 5 вересня в ході виконання бойового завдання в зоні проведення ООС загинув старший матрос Максим Авдієнко.

20-річний Герой загинув біля населеного пункту Водяне під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій української армії з протитанкових гранатометів і мінометів, близько 18:40.

Ще ми повідомляли про те, що біля Авдіївки загинув 21-річний боєць.

18 серпня у зоні бойових дій на Донбасі загинув 92-ї окремої механізованої бригади, командир кулеметного відділення Владислав Бондаренко.

А також писали про те, що в мережі розкрили подробиці про загиблого на Донбасі бійця ЗСУ.

У суботу, 18 серпня, стало відомо про загибель на Донбасі українського військовослужбовця Василя Крищука з позивним "Скит".

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