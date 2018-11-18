"Знает, что такое настоящий ад": история героя ООС покорила сеть

Иллюстративное фото: украинские военные (turchynov.com)

Военный прошел бои под Дебальцево и Славянском

В социальной сети рассказали сильную историю о военнослужащем украинской армии, майоре Алексее Рогожникове, который вот уже почти год является командиром танкового батальона. Пост про комбата был опубликован на Facebook-странице фонда "Вернись живым" со ссылкой на "Народную армию".

"Знакомьтесь, это - майор Алексей Рогожников. Он уже более года командует танковым батальоном. Офицер не понаслышке знает, что такое настоящий ад на земле. Рогожников прошел бои вблизи Дебальцево и Славянска", - пишут в сообществе.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/backandalive

Фото: (facebook.com/backandalive)

Алексей – кадровый военный с 2003 года, когда он закончил инженерный танковый факультет Харьковского института танковых войск. Поскольку Рогожников вырос в семье военных, выбор дальнейшей профессии был очевиден с детства. После завершения обучения в университете Алексея направили в танковое соединение в Кривой Рог. Там он занял должность заместителя командира танковой роты по вооружению.

"Была обычная рутинная служба. Учились, обслуживали технику", - вспоминает те годы Рогожников.

В 2009 он стал командиром роты. На этом же посту и встретил войну. Один бой запомнил на всю жизнь. Это случилось 22 июня 2014 года, когда он получил задание: в составе колонны перевести на трале танк с одной позиции на другую. Все шло спокойно до вечера, но когда подъезжали к Довгенькому, колонна попала в засаду. В них стреляли из РПГ и чудом не попали в кабину. Начался бой, но украинские военнослужащие смогли отбить атаку противника.

Вся осень 2014 и зима 2015 прошли в боях. За них Алексей Рогожников был награжден орденом Богдана Хмельницкого 3 степени. А в августе 2017 майор стал командовать батальоном. Когда его спрашивают, насколько помог на должности фронтовой опыт, военный задумывается.

"Командир роты и командир батальона радикально отличаются. Дело в том, что в секторе батальоны, как правило, стоят на своих участках. И все вопросы нужно решать именно комбату. То есть, если ротный – это, так сказать, "чистый" танкист, то комбат – это уже и менеджер-логист, и менеджер-управленец. У командира батальона качественно иной, намного более высокий уровень ответственности, чем у командира роты", - говорит Алексей Рогожников.

Напомним, за сутки на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.

Ранее мы писали, что под Черниговом открыли мемориал, посвященный погибшему на Донбассе военному.

Видео: РБК-Украина