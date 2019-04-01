Думали, що дискотека: під Тернополем двоє тусовщиків штурмом брали ДВК

Вибори президента України відзначилися кількома курйозними інцидентами. Чого тільки не траплялося на виборчих дільницях: і собаки голосували, і бюлетені в кастрюлях, і НЛО ввижалося виборцям. Цього разу відзначилася дільнична виборча комісія в Тернопільській області, повідомляє УНІАН з посиланням на начальника Гусятинського відділення поліції Олега Гудака.

Інцидент трапився пізно ввечері 31 березня в селі Оленівка на території 166 виборчої дільниці вже після її закриття для голосування. Двоє чоловіків 1985 та 1987 року народження добряче відзначили вибори і вирішили продовжити свято на дискотеці в місцевому клубі (саме там члени ДВК підраховували голоси. - Ред.).

Близько 23:30 тусовщики побачили світло в клубі і вирішили, що там йде дискотека, однак двері були зачинені. Чоловіки стукали, аби їх пустили на "дискотеку", до них ніхто не вийшов, тоді хлопці розбили рукою вікно в скляних дверях, а коли зрозуміли, що на "святі" їх не чекають, дали дьору.

За три хвилини на місце події прибув наряд поліції, який і затримав гуляк. Чоловіків притягнули до адмінвідповідальності за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Тепер у горе-тусовщиків є три альтернативи: 15 діб, громадські роботи або штраф від 51 до 102 гривень.

Вибори 2019 - під Тернополем чоловіки розбили вікно в ДВК (ілюстративне фото: УНІАН)

Нагадаємо, в Одесі на виборчій дільниці двоє правоохоронців протилежної статі отримали тілесні ушкодження від ревнивої дружини, яка застала їх за "неуставними відносинами".

Раніше ми також писали про те, що в Рівному близько 50 дільничних виборчих комісій не поспішали передавати виборчу документацію, оскільки чекали півночі, щоб отримати побільше грошей.

До слова, Святослав Вакарчук різко відреагував на лідерство Зеленського. Музикант і громадський діяч опублікував на своїй Facebook-сторінці уривок зі своєї пісні "Еверест", в якій є такі слова, як "біль", "дощ" і "хмари".