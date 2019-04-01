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Приносить біль: Вакарчук різко відреагував на лідерство Зеленського

STYLERВибори 2019    01.04.2019 - 09:27
Приносить біль: Вакарчук різко відреагував на лідерство Зеленського
Вибори 2019 - Вакарчук відреагував на лідерство Зеленського (колаж РБК-Україна)

Вибори 2019 засмутили Святослава Вакарчука

Вибори президента України, які відбулися 31 березня, засмутили Святослава Вакарчука. Лідер "Океану Ельзи" неоднозначно відреагував на попередні результати голосування.

Музикант і громадський діяч опублікував на своїй Facebook-сторінці уривок зі своєї пісні "Еверест", в якій є такі слова, як "біль", "дощ" і "хмари". Таким чином Вакарчук натякнув на те, що його засмутило лідерство Володимира Зеленського, який за підрахунками 50% голосів набрав 30,20%.

"Шум від тисяч їхніх слів часом приносить біль.
Та дощ із хмари темних стріл не потрапляє в ціль.
І ми продовжуєм нести свій прапор, а не хрест.
Ми продовжуєм іти на власний Еверест".

"Знаю - разом зможемо подолати будь-яку вершину!" - написав Вакарчук під уривком пісні.

Приносить біль: Вакарчук різко відреагував на лідерство Зеленського

Вибори 2019 - Вакарчук відреагував на лідерство Зеленського (скрін: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/)

Раніше ми писали про те, що потрібно пам'ятати виборцям, які будуть голосувати не за місцем реєстрації напередодні другого туру виборів.

Вибори 2019 - Вакарчук відреагував на лідерство Зеленського (відео: YouTube/Океан Ельзи)

Тим часом в громадянській мережі "ОПОРА" розповіли про порушення, зафіксовані під час голосування на виборчих дільницях. Так, найпоширенішим порушенням стало розголошення таємниці голосування на виборах.

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