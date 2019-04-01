Приносить біль: Вакарчук резко отреагировал на лидерство Зеленского

Выборы 2019 - Вакарчук отреагировал на лидерство Зеленского (коллаж РБК-Украина)

Выборы 2019 расстроили Святослава Вакарчука

Выборы президента Украины, которые состоялись 31 марта, расстроили Святослава Вакарчука. Лидер "Океана Ельзи" неоднозначно отреагировал на предварительные результаты голосования.

Музыкант и общественный деятель опубликовал на своей Facebook-странице отрывок из своей песни "Эверест", в которой есть такие слова, как "боль", "дождь" и "тучи". Таким образом Вакарчук намекнул на то, что его расстроило лидерство Владимира Зеленского, который по подсчетам 50% голосов набрал 30,20%.

"Шум від тисяч їхніх слів часом приносить біль.

Та дощ із хмари темних стріл не потрапляє в ціль.

І ми продовжуєм нести свій прапор, а не хрест.

Ми продовжуєм іти на власний Еверест".

"Знаю - вместе сможем преодолеть любую вершину!" - написал Вакарчук под отрывком из песни.

Выборы 2019 - Вакарчук отреагировал на лидерство Зеленского (скрин: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/)

Ранее мы писали о том, что нужно помнить избирателям, которые будут голосовать не по месту регистрации в преддверии второго тура выборов.

Выборы 2019 - Вакарчук отреагировал на лидерство Зеленского (видео: YouTube/Океан Ельзи)

Тем временем в гражданской сети "ОПОРА" рассказали о нарушениях, зафиксированных во время голосования на избирательных участках. Так, самым распространенным нарушением стало разглашение тайны голосования на выборах.