ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Приносить біль: Вакарчук резко отреагировал на лидерство Зеленского

STYLERВыборы 2019    01.04.2019 - 09:27
Приносить біль: Вакарчук резко отреагировал на лидерство Зеленского
Выборы 2019 - Вакарчук отреагировал на лидерство Зеленского (коллаж РБК-Украина)

Выборы 2019 расстроили Святослава Вакарчука

Выборы президента Украины, которые состоялись 31 марта, расстроили Святослава Вакарчука. Лидер "Океана Ельзи" неоднозначно отреагировал на предварительные результаты голосования.

Музыкант и общественный деятель опубликовал на своей Facebook-странице отрывок из своей песни "Эверест", в которой есть такие слова, как "боль", "дождь" и "тучи". Таким образом Вакарчук намекнул на то, что его расстроило лидерство Владимира Зеленского, который по подсчетам 50% голосов набрал 30,20%.

"Шум від тисяч їхніх слів часом приносить біль.
Та дощ із хмари темних стріл не потрапляє в ціль.
І ми продовжуєм нести свій прапор, а не хрест.
Ми продовжуєм іти на власний Еверест".

"Знаю - вместе сможем преодолеть любую вершину!" - написал Вакарчук под отрывком из песни.

Приносить біль: Вакарчук резко отреагировал на лидерство Зеленского

Выборы 2019 - Вакарчук отреагировал на лидерство Зеленского (скрин: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/)

Ранее мы писали о том, что нужно помнить избирателям, которые будут голосовать не по месту регистрации в преддверии второго тура выборов.

Выборы 2019 - Вакарчук отреагировал на лидерство Зеленского (видео: YouTube/Океан Ельзи)

Тем временем в гражданской сети "ОПОРА" рассказали о нарушениях, зафиксированных во время голосования на избирательных участках. Так, самым распространенным нарушением стало разглашение тайны голосования на выборах.

Титушки уже "отметились" под ЦИК: чем все закончилось (видео) Украинские полярники уже выбрали президента: результат голосования (фото)
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины выборывыборы 2019
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь