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А як же громадянський обов'язок? Ляшко шокував мережу заявою

STYLERВибори 2019    21.04.2019 - 16:20
А як же громадянський обов'язок? Ляшко шокував мережу заявою
Колаж РБК-Україна

Ляшко проміняв вибори на церкву

Нардеп Олег Ляшко відмовився йти на вибори 2019, чим викликав суперечки у мережі. Відповідне відео опубліковане на сторінці "ЧЕСНО" в соціальній мережі Facebоok.

"Зустріли біля церкви в Києві Олега Ляшка. Каже, на вибори не піде", - вказано у повідомленні.

До речі, політика зустріли біля одного з православних храмів, коли він прямував на богослужіння з нагоди Вербної неділі. На питання про те, чи проголосував вже народний депутат, Ляшко відповів, що ні, а далі розмову підтримувати відмовився.

"Давайте не про вибори, будь ласка, дайте відпочити", - сказав лідер Радикальної партії.

Користувачі сприйняли подібну поведінку нардепа негативно, зазначивши, що він не повинен вести себе таким чином:

  • Втомився, трудяга.
  • Ну і нехай не йде, все одно від нього нема чого чекати.
  • Йому все одно на країну.
  • Він ще й у церкву ходить?
  • Повна безвідповідальність.

Нагадаємо, що до Зеленського на вибори 2019 нагрянула поліція. Він голосував на Оболоні в Києві і показав свій заповнений бюлетень.

Раніше ми публікували найяскравіші та веселі фото з ділянок. Деякі приходили на вибори зі своїми вихованцями.

А також повідомляли, що Світлична проголосувала в Харкові, а Олег Винник віддав свій голос в Берліні.

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