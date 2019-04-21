А як же громадянський обов'язок? Ляшко шокував мережу заявою

Колаж РБК-Україна

Ляшко проміняв вибори на церкву

Нардеп Олег Ляшко відмовився йти на вибори 2019, чим викликав суперечки у мережі. Відповідне відео опубліковане на сторінці "ЧЕСНО" в соціальній мережі Facebоok.

"Зустріли біля церкви в Києві Олега Ляшка. Каже, на вибори не піде", - вказано у повідомленні.

До речі, політика зустріли біля одного з православних храмів, коли він прямував на богослужіння з нагоди Вербної неділі. На питання про те, чи проголосував вже народний депутат, Ляшко відповів, що ні, а далі розмову підтримувати відмовився.

"Давайте не про вибори, будь ласка, дайте відпочити", - сказав лідер Радикальної партії.

Зустріли біля церкви у Києві Олега Ляшка.



Каже - на вибори не піде. pic.twitter.com/pQZAAl932W — ЧЕСНО (@chesno_movement) 21 квітня 2019 р.

Користувачі сприйняли подібну поведінку нардепа негативно, зазначивши, що він не повинен вести себе таким чином:

Втомився, трудяга.

Ну і нехай не йде, все одно від нього нема чого чекати.

Йому все одно на країну.

Він ще й у церкву ходить?

Повна безвідповідальність.

Нагадаємо, що до Зеленського на вибори 2019 нагрянула поліція. Він голосував на Оболоні в Києві і показав свій заповнений бюлетень.

Раніше ми публікували найяскравіші та веселі фото з ділянок. Деякі приходили на вибори зі своїми вихованцями.

А також повідомляли, що Світлична проголосувала в Харкові, а Олег Винник віддав свій голос в Берліні.