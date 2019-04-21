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А как же гражданский долг? Ляшко шокировал сеть заявлением

STYLERВыборы 2019    21.04.2019 - 16:20
А как же гражданский долг? Ляшко шокировал сеть заявлением
Коллаж РБК-Украина

Ляшко променял выборы на церковь

Нардеп Олег Ляшко отказался идти на выборы 2019, чем вызвал споры в сети. Соответствующее видео опубликовано на своей странице "ЧЕСНО" в социальной сети Facebоok.

"Встретили возле церкви в Киеве Олега Ляшко. Говорит, на выборы не пойдет", - указао в сообщении.

К слову, политика встретили у одного из православных храмов, когда он направлялся на богослужение по случаю Вербного воскресенья. На вопрос о том, проголосовал ли уже народный депутат, Ляшко ответил, что нет, а дальше разговор поддерживать отказался.

"Давайте не о выборах, пожалуйста, дайте отдохнуть", - сказал лидер Радикальной партии.

Пользователи восприняли подобное поведение нардепа негативно, отметив, что он не должен вести себя подбным образом:

  • Устал, трудяга.
  • Ну и пусть не идет, все равно от него нечего ждать.
  • Ему все равно на страну.
  • Он еще и в церковь ходит?
  • Полная безответственность.

Напомним, что к Зеленскому на выборах 2019 нагрянула полиция. Он голосовал на Оболони в Киеве и показал свой заполненный бюллетень. 

Ранее мы публиковали самые яркие и забавные фото с участков. Некоторые приходили на выборы со своими питомцами. 

А также сообщали, что  Светличная проголосовала в Харькове, а Олег Винник отдал свой голос в Берлине.

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