А как же гражданский долг? Ляшко шокировал сеть заявлением

Коллаж РБК-Украина

Ляшко променял выборы на церковь

Нардеп Олег Ляшко отказался идти на выборы 2019, чем вызвал споры в сети. Соответствующее видео опубликовано на своей странице "ЧЕСНО" в социальной сети Facebоok.

"Встретили возле церкви в Киеве Олега Ляшко. Говорит, на выборы не пойдет", - указао в сообщении.

К слову, политика встретили у одного из православных храмов, когда он направлялся на богослужение по случаю Вербного воскресенья. На вопрос о том, проголосовал ли уже народный депутат, Ляшко ответил, что нет, а дальше разговор поддерживать отказался.

"Давайте не о выборах, пожалуйста, дайте отдохнуть", - сказал лидер Радикальной партии.

Зустріли біля церкви у Києві Олега Ляшка.



Каже - на вибори не піде. pic.twitter.com/pQZAAl932W — ЧЕСНО (@chesno_movement) 21 апреля 2019 г.

Пользователи восприняли подобное поведение нардепа негативно, отметив, что он не должен вести себя подбным образом:

Устал, трудяга.

Ну и пусть не идет, все равно от него нечего ждать.

Ему все равно на страну.

Он еще и в церковь ходит?

Полная безответственность.

Напомним, что к Зеленскому на выборах 2019 нагрянула полиция. Он голосовал на Оболони в Киеве и показал свой заполненный бюллетень.

Ранее мы публиковали самые яркие и забавные фото с участков. Некоторые приходили на выборы со своими питомцами.

А также сообщали, что Светличная проголосовала в Харькове, а Олег Винник отдал свой голос в Берлине.