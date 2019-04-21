А як же громадянський обов'язок? Ляшко шокував мережу заявою

Ляшко проміняв вибори на церкву
Нардеп Олег Ляшко відмовився йти на вибори 2019, чим викликав суперечки у мережі. Відповідне відео опубліковане на сторінці "ЧЕСНО" в соціальній мережі Facebоok.
"Зустріли біля церкви в Києві Олега Ляшка. Каже, на вибори не піде", - вказано у повідомленні.
До речі, політика зустріли біля одного з православних храмів, коли він прямував на богослужіння з нагоди Вербної неділі. На питання про те, чи проголосував вже народний депутат, Ляшко відповів, що ні, а далі розмову підтримувати відмовився.
"Давайте не про вибори, будь ласка, дайте відпочити", - сказав лідер Радикальної партії.
Зустріли біля церкви у Києві Олега Ляшка.— ЧЕСНО (@chesno_movement) 21 квітня 2019 р.
Каже - на вибори не піде. pic.twitter.com/pQZAAl932W
Користувачі сприйняли подібну поведінку нардепа негативно, зазначивши, що він не повинен вести себе таким чином:
Нагадаємо, що до Зеленського на вибори 2019 нагрянула поліція. Він голосував на Оболоні в Києві і показав свій заповнений бюлетень.
Раніше ми публікували найяскравіші та веселі фото з ділянок. Деякі приходили на вибори зі своїми вихованцями.
А також повідомляли, що Світлична проголосувала в Харкові, а Олег Винник віддав свій голос в Берліні.