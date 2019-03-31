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Під Одесою "копи" вдалися до втіх прямо на виборчій дільниці

STYLERВибори 2019    31.03.2019 - 15:25
Під Одесою "копи" вдалися до втіх прямо на виборчій дільниці
Вибори 2019 - поліцейські зайнялися коханням на виборчій дільниці (колаж РБК-Україна)

Вибори президента України проходять з кумедними НП

Вибори президента України, які стартували 31 березня о 8:00, не проходять без курйозних інцидентів. Так, на виборчій дільниці Одеської області двоє правоохоронців постраждали за те, що займалися нестатутними відносинами на виборчій дільниці, повідомляє "Страна" з посиланням на власні джерела в МВС.

НП сталася в Балтському районі Одеської області. Дружина одного з "копів" вирішила навідатися на виборчу дільницю, на якій її чоловік ніс службу по забезпеченню правопорядку під час волевиявлення громадян.

Роззлючена жінка влаштувала бійку, застукавши чоловіка за нестатутними відносинами з його колегою жіночої статі. В результаті пригоди обидва поліцейських отримали різного роду травми.

Під Одесою &quot;копи&quot; вдалися до втіх прямо на виборчій дільниці

Вибори 2019 - поліцейські зайнялися коханням на виборчій дільниці (ілюстративне фото: pixabay.com)

До речі, на виборчій дільниці в Гостомелі Київської області пенсіонерка впала, не встигнувши проголосувати. Коли прибули медики, вона сказала, що не поїде в лікарню, поки не проголосує.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на виборчих дільницях в Україні сталося п'ять спроб виносу бюлетней з виборчих дільниць.

Також ми писали про те, що під Дніпром на одній з дільниць зафіксована рекордна явка виборців. За майбутнього президента проголосували 100% виборців зі списку.

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