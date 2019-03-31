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Под Одессой "копы" придались утехам прямо на избирательном участке

STYLERВыборы 2019    31.03.2019 - 15:25
Под Одессой "копы" придались утехам прямо на избирательном участке
Выборы 2019 - полицейские занялись любовью на избирательном участке (коллаж РБК-Украина)

Выборы президента Украины проходят с забавными ЧП

Выборы президента Украины, которые стартовали 31 марта в 8:00, не проходят без курьезных инцидентов. Так, на избирательном участке Одесской области двое правоохранителей пострадали за то, что занимались неуставными отношениями на избирательном участке, сообщает "Страна" со ссылкой на собственные источники в МВД.

ЧП произошло в Балтском районе Одесской области. Супруга одного из "копов" решила наведаться на избирательный участок, на котором ее супруг нес службу по обеспечению правопорядка во время волеизъявления граждан.

Разъяренная женщина устроила потасовку, застукав мужа за неуставными отношениями с его коллегой женского пола. В результате происшествия оба полицейских получили разного рода травмы.

Под Одессой &quot;копы&quot; придались утехам прямо на избирательном участке

Выборы 2019 - полицейские занялись любовью на избирательном участке (иллюстративное фото: pixabay.com)

К слову, на избирательном участке в Гостомеле Киевской области пенсионерка упала, не успев проголосовать. Когда прибыли медики, она сказала, что не поедет в больницу, пока не проголосует.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на избирательных участках в Украине произошло пять попыток выноса бюлетней с избирательных участков.

Также мы писали о том, что под Днепром на одном из участков зафиксирована рекордная явка избирателей. За будущего президента проголосовали 100% избирателей из списка по участку.

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