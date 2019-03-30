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Відома екстрасенс дала пораду українцям перед виборами 2019

STYLERВибори 2019    30.03.2019 - 21:21
Відома екстрасенс дала пораду українцям перед виборами 2019
Вибори 2019 відбудуться 31 березня (фото: РБК-Україна)

Перед виборами 2019 екстрасенс Лана Яр звернулася до всіх українців

До виборів 2019, які пройдуть 31 березня, потрібно підійти максимально відповідально і сумлінно, з максимальним терпінням і впевненістю у своєму рішенні. З таким закликом до українців звернулася відома ясновидиця, віщунка і екстрасенс Лана Яр (Світлана Калашник).

За словами Лани, українцям у найближчі дні "небезпечно забувати про істинну мету, куди ми йдемо, для чого". Екстрасенс закликає "не опускати руки і не відмовлятися від зусиль знаходження правильної дороги для добробуту країни".

"Варто пам'ятати, що в житті навіть самий незначний вчинок несе за собою зміни, кожен наш крок творить майбутнє. Поставтеся серйозно, як ніколи, до цих виборів президента України", - сказала вона.

При цьому Лана Яр радить людям, які прийдуть на виборчі дільниці, менше витрачати емоцій "на події, що відбуваються, і на тих, хто думає інакше". Саме спокій кожного з нас, впевнена ясновидиця, повинен привести країну до блага.

"Дуже часто в розкладах на Україну з'являється Реза, що говорить про любов. Ті, хто прийшли на вибори з чітким розрахунком і вигодою, програють. А перемога буде за тим, хто дійсно з любов'ю в серці бажає стати представником країни", - резюмувала екстрасенс.

Раніше Лана Яр закликала українців в день виборів президента України 31 березня пам'ятати про "колективну свідомість".

Нагадаємо, що нещодавно українські астрологи дали досить цікавий прогноз на день виборів президента України і розповіли, чому рішення українців будуть дуже емоційними і імпульсивними.

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