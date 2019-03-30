Известная экстрасенс дала совет украинцам перед выборами 2019

Выборы 2019 состоятся 31 марта (фото: РБК-Украина)

Перед выборами 2019 экстрасенс Лана Яр обратилась ко всем украинцам

К выборам 2019, которые пройдут 31 марта, нужно подойти максимально ответственно и добросовестно, с максимальным терпением и уверенностью в своем решении. С таким призывом к украинцам обратилась известная ясновидящая, прорицательница и экстрасенс Лана Яр (Светлана Калашник).

По словам Ланы, украинцам в ближайшие дни "опасно забывать об истинной цели, куда мы все идем, для чего". Экстрасенс призывает "не опускать руки и не отказываться от усилий нахождения правильной дороги для благополучия страны".

"Стоит помнить, что в жизни даже самый незначительный поступок несет за собой изменения, каждый наш шаг творит будущее. Отнеситесь серьезно, как никогда, к этим выборам президента Украины", - сказала она.

При этом Лана Яр советует людям, которые придут на избирательные участки, меньше тратить эмоций "на происходящие события, на тех, кто думает иначе". Именно спокойствие каждого из нас, уверена ясновидящая, должно привести страну к благу.

"Очень часто в раскладах на Украину появляется Реза, говорящая о любви. Те, кто пришли на выборы с четким расчетом и выгодой, проиграют. А победа будет за тем, кто действительно с любовью в сердце желает стать представителем страны", - резюмировала экстрасенс.

Ранее Лана Яр призвала украинцев в день выборов президента Украины 31 марта помнить о "коллективном сознании".

Напомним, что недавно украинские астрологи дали довольно интересный прогноз на день выборов президента Украины и рассказали, почему решения украинцев будут очень эмоциональными и импульсивными.