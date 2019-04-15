Кінець: скандальні білборди з Порошенком розгнівали мережу

Вибори 2019 - білборди з Порошенком розгнівали мережу (колаж РБК-Україна)

Перед другим туром виборів в українських містах розвісили провокаційні білборди нібито від команди Петра Порошенка

Напередодні другого туру виборів президента в містах України розвісили провокаційні білборди, на яких чинний президент України нібито прощається з владою. Мережа бурхливо відреагувала на плакати, оформлені в стилі Петра Порошенка з його фото та написом "Кінець".

В Адміністрації президента вже встигли зробити заяву, що вони не мають ніякого відношення до появи скандальних білбордів.

У поліції стверджують, що плакати не містять інформації про установу, що здійснювала друк, про тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, і замовника цих матеріалів.

Також правоохоронці додали, що зараз проводиться перевірка у всіх регіонах, де виявлено розміщення політичної реклами подібного змісту, а винних можуть оштрафувати.

Самі ж білборди будуть найближчим часом зняті комунальними службами.

Вибори 2019 - білборди з Порошенком розгнівали мережу (фото: соцмережі)

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на появу таких скандальних білбордів. Українці розійшлися в думці щодо авторства даних матеріалів. Дехто припускає, що це провокація команди Порошенка, хтось вважає, що це справа рук штабу Зеленського. Деякі вважають, що "це кінець всій Україні".

"Це все фейк, і борди - це провокація і неправдива інформація від команди Зе";

"Тобто це - провокація, а плакати про наркоманів - це норм. Ну не маразм?"

"Порошенко гірше не буде, а от всім іншим кінець";

"Не вірю цій владі ні на 1% - суцільна брехня..."

"Кінець тому, хто написав";

"Це ж, напевно, Зе їх і вішав поки Порошенко спілкувався з народом!"

"Нічого смішного, тому що це кінець нам всім. Тому що жоден кандидат не гідний бути президентом країни, в якій війна";

"Ну чому кінець? Кажуть, що з виходом на заслужений відпочинок життя тільки починається";

"Я б змінила перші три букви "кін" на "пізд";

"Штірліц опустив руку в кишеню. Всередині все похололо. Це кінець... - подумав він. А де ж пістолет?!"

Нагадаємо, на дебатах 14 квітня Порошенко заспівав Зеленському народну пісню "Ти ж мене підманула". Пісня була виконана під час очікування появи на НСК "Олімпійському" кандидата в президенти Володимира Зеленського.

До речі, після невдалих дебатів на НСК "Олімпійському" 14 квітня, на які не з'явився Володимир Зеленський, Петро Порошенко заявив, що буде чекати свого опонента 19 квітня на дебатах на "Суспільному".