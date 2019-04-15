Кінець: скандальные билборды с Порошенко разгневали сеть

Перед вторым туром выборов в украинских городах развесили провокационные билборды якобы от команды Петра Порошенко
В преддверии второго тура выборов президента в городах Украины развесили провокационные билборды, на которых действующий президент Украины якобы прощается с властью. Сеть бурно отреагировала на плакаты, оформленные в стиле Петра Порошенко с его фото и надписью "Конец".
В Администрации президента уже успели сделать заявление, что они не имеют никакого отношения к появлению скандальных билбордов.
В полиции утверждают, что плакаты не содержат информации об учреждении, осуществившем печать, тираже, информацию о лицах, ответственных за выпуск, и заказчике этих материалов.
Также правоохранители добавили, что сейчас проводится проверка во всех регионах, где выявлено размещение политической рекламы подобного содержания, а виновных могут оштрафовать.
Сами же билборды будут в ближайшем времени сняты коммунальными службами.
Выборы 2019 - билборды с Порошенко разгневали сеть (фото: соцсети)
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на появление таких скандальных билбордов. Украинцы разошлись во мнении относительно авторства данных материалов. Кое-кто предполагает, что это провокация команды Порошенко, кто-то считает, что это дело рук штаба Зеленского. Некоторые считают, что "это конец всей Украине".
Напомним, на дебатах 14 апреля Порошенко спел Зеленскому народную песню "Ти ж мене підманула". Песня была исполнена во время ожидания появления на НСК "Олимпийском" кандидата в президенты Владимира Зеленского.
К слову, после несостоявшихся дебатов на НСК "Олимпийском" 14 апреля, на которые не явился Владимир Зеленский, Петр Порошенко заявил, что будет ждать своего оппонента 19 апреля на дебатах на "Суспільном".