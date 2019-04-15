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Кінець: скандальные билборды с Порошенко разгневали сеть

STYLERВыборы 2019    15.04.2019 - 09:35
Кінець: скандальные билборды с Порошенко разгневали сеть
Выборы 2019 - билборды с Порошенко разгневали сеть (коллаж РБК-Украина)

Перед вторым туром выборов в украинских городах развесили провокационные билборды якобы от команды Петра Порошенко

В преддверии второго тура выборов президента в городах Украины развесили провокационные билборды, на которых действующий президент Украины якобы прощается с властью. Сеть бурно отреагировала на плакаты, оформленные в стиле Петра Порошенко с его фото и надписью "Конец".

В Администрации президента уже успели сделать заявление, что они не имеют никакого отношения к появлению скандальных билбордов.

В полиции утверждают, что плакаты не содержат информации об учреждении, осуществившем печать, тираже, информацию о лицах, ответственных за выпуск, и заказчике этих материалов.

Также правоохранители добавили, что сейчас проводится проверка во всех регионах, где выявлено размещение политической рекламы подобного содержания, а виновных могут оштрафовать.

Сами же билборды будут в ближайшем времени сняты коммунальными службами.

 

Выборы 2019 - билборды с Порошенко разгневали сеть (фото: соцсети)

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на появление таких скандальных билбордов. Украинцы разошлись во мнении относительно авторства данных материалов. Кое-кто предполагает, что это провокация команды Порошенко, кто-то считает, что это дело рук штаба Зеленского. Некоторые считают, что "это конец всей Украине".

  • "Это все фейк, и борды - это провокация и ложная информация от команды Зе";
  • "То есть это - провокация, а плакаты про наркоманов - это норма. Ну не маразм?"
  • "Порошенко хуже не будет, а вот всем остальным конец";
  • "Не верю настоящей власти ни на 1% - сплошное вранье..."
  • "Конец тому, кто написал";
  • "Это же, наверное, Зе их и вешал пока Порошенко с народом общался!"
  • "Ничего смешного, потому что это конец нам всем. Потому что ни один кандидат не достоин быть президентом страны, в которой война";
  • "Ну почему конец? Говорят, что с выходом на заслуженный отдых жизнь только начинается";
  • "Я бы изменила первые три буквы "кин" на "пизд";
  • "Штирлиц опустил руку в карман. Внутри все похолодело. Это конец... - подумал он. А где же пистолет?!"

Напомним, на дебатах 14 апреля Порошенко спел Зеленскому народную песню "Ти ж мене підманула". Песня была исполнена во время ожидания появления на НСК "Олимпийском" кандидата в президенты Владимира Зеленского.

К слову, после несостоявшихся дебатов на НСК "Олимпийском" 14 апреля, на которые не явился Владимир Зеленский, Петр Порошенко заявил, что будет ждать своего оппонента 19 апреля на дебатах на "Суспільном".

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