В Одесі голова комісії побив виборця: що сталося

В Одесі голова комісії побив виборця (колаж РБК-Україна)

Вибори 2019 "відзначилися" рекордною кількістю порушень на дільницях

Вибори 2019 в Одесі закінчилися для одного з виборців побоями. На одній з дільниць Київського району міста стався кричущий інцидент. За даними правоохоронців, виборець, який прийшов на голосування, отримав тілесні ушкодження від рук голови комісії. Про це розповіли в прес-службі Нацполіції в Одеській області.

Як повідомляється, до правоохоронців звернувся чоловік із заявою про те, що під час конфлікту з головою виборчої комісії останній наніс йому тілесні ушкодження. В даний час поліцейські з'ясовують всі обставини події.

"Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження)", ‒ сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що під час голосування було зафіксовано щонайменше п'ять випадків спроб винести з виборчих дільниць бюлетень. Причини тому були різні.

Раніше ми писали під Дніпром на одній з ділянок зафіксована рекордна явка виборців. За майбутнього гаранта проголосували 100% виборців зі списку по ділянці.

Сьогодні стартували сьомі вибори президента України. З 8:00 українці проголосують у більш ніж ста дев'яносто дев'яти округах і в понад тридцяти тисячах виборчих дільниць.