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Схоже на день народження: ексклюзивні фото зі штабу Зеленського

STYLERВибори 2019    31.03.2019 - 17:36
Схоже на день народження: ексклюзивні фото зі штабу Зеленського
Володимир Зеленський на виборах 2019 (фото: РБК-Україна)

З'явилися фото і відео зі штабу Зеленського на виборах 2019

Вибори 2019 проходять 31 березня - українці голосують за президента. А поки хтось йде на виборчу дільницю, а хтось відпочиває після волевиявлення, у штабах кандидатів на посаду глави держави очікують перших результатів. Зокрема, в мережі вже з'явилися перші фото зі штабу Володимира Зеленського.

Команда шоумена і кандидата в президенти влаштувалася в столичному конгресно-виставковому центрі "Парковий". Присутні, в тому числі і журналісти, які відпочивають в досить розслабленій обстановці - тут навіть утворилися команди, які змагаються між собою у міні-турнірі з настільного футболу.

Як видно на знімках, опублікованих у соцмережі Facebook журналістом Юлією Забеліною, в залі є PlayStation, аеро-хокей, пінг-понг. Також організовано фуршет, де можна поласувати баварськими ковбасками, випити вина або шампанського.

"Штаб Зеленського для мене більше схожий на чийсь день народження! Наливають шампанське, червоне і біле вино, пригощають мінестроне", - написала Юлія.

 

Фото зі штабу Володимира Зеленського (facebook.com/yulia.zabelina.9)

 

 

Опубліковано Yulia Zabelina Неділя, 31 березня 2019 р.

Відео зі штабу Володимира Зеленського (facebook.com/yulia.zabelina.9)

Нагадаємо, що Володимир Зеленський проголосував на виборах президента України на дільниці 800489, яка знаходиться у Києві на вулиці Героїв Сталінграда, 2.

 

Зеленський проголосував на виборах 2019 (фото: РБК-Україна)

Раніше ми писали про те, що онук Петра Порошенка ледь не порвав бюлетень на виборах. І цей курйоз потрапив на відео.

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