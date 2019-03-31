Похоже на день рождения: эксклюзивные фото из штаба Зеленского

Владимир Зеленский на выборах 2019 (фото: РБК-Украина)

Появились фото и видео из штаба Зеленского на выборах 2019

Выборы 2019 проходят 31 марта - украинцы голосуют за президента. А пока кто-то идет на избирательный участок, а кто-то отдыхает после волеизъявления, в штабах кандидатов на должность главы государства ожидают первых результатов. В частности, в сети уже появились первые фото со штаба Владимира Зеленского.

Команда шоумена и кандидата в президенты обосновалась в столичном конгрессно-выставочном центре "Парковый". Присутствующие, в том числе и журналисты, отдыхают в довольно расслабленной обстановке - здесь даже образовались команды, которые соревнуются между собой в мини-турнире по настольному футболу.

Как видно на снимках, опубликованных в соцсети Facebook журналистом Юлией Забелиной, в зале есть PlayStation, аэро-хокей, пинг-понг. Также организован фуршет, где можно полакомиться баварскими колбасками, выпить вина или шампанского.

"Штаб Зеленского для меня больше похож на чей-то день рождения! Наливают шампанское, красное и белое вино, угощают минестроне", - написала Юлия.

Фото из штаба Владимира Зеленского (facebook.com/yulia.zabelina.9)

Опубліковано Yulia Zabelina Неділя, 31 березня 2019 р.

Видео из штаба Владимира Зеленского (facebook.com/yulia.zabelina.9)

Напомним, что Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента Украины на участке 800489, который находится в Киеве на улице Героев Сталинграда, 2.

Зеленский проголосовал на выборах 2019 (фото: РБК-Украина)

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