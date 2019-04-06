Загроза всій кар'єрі: експерти про "помилку" в аналізах Зеленського

Зеленський оконфузився з аналізами – думка експертів (колаж РБК-Україна)

Зленский потрапив у неприємну ситуацію, пов'язану з публікацією результатів аналізу

Володимир Зеленський оконфузився з аналізами, які сам запропонував здати перед дебатами з Петром Порошенком на НСК "Олімпійський" 19 квітня. Як повідомлялося, кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський на своїй сторінці в Facebook опублікував результати аналізу крові, який він здав у київській незалежній лабораторії EvroLab. На фото бланка з результатами аналізу було видно, що дата забору матеріалу — 2 квітня, хоча Зеленський ходив здавати аналіз в п'ятницю, 5 квітня. Експерти оцінили інцидент і розповіли, як це позначиться на другому турі президентських виборів.

Медики вважають, що інцидент з аналізами Володимира Зеленського може бути просто лікарською помилкою.

"Правда, це може бути просто лікарською помилкою. Але вона може коштувати Зеленському президентського поста", — говорить джерело в медичних колах.

Коментарі політологів

Політологи сходяться на думці, що подібний інцидент не сильно вплине на рейтинг кандидата. Вони оцінюють це як помилку – і з боку медперсоналу, і з боку команди. Деякі відзначають, що Зеленський намагався сфальсифікувати аналізи.

Руслан Бортник: "Це халатність медичного персоналу і команди Зеленського, яка повинна була перевірити все досконально. Очевидно, що дані про дату поміняли, але результат дослідження — немає. Для опонентів Володимира Зеленського це зайвий привід для атаки на кандидата. Але на рейтинг Зеленського помилка суттєво не вплине".

Микита Трачук: "Очевидно, що ситуація, коли були замінені дати аналізів — це явний прокол Зеленського та його команди, що стане козирем у руках його опонентів, які розкручують тезу про його нібито наркотичну залежність. Однак я не думаю, що це серйозно вдарить по його рейтингам, його електорат проголосує за нього в будь-якому випадку, більшість навіть не зважатиме на цю ситуацію з аналізами".

Олексій Якубін: "Це помилка, так як Зеленський не може так просто зливатися і підставлятися через довідки".

Микола Спірідонов: "Зеленський не схожий на наркомана або алкоголіка, тим більше, що він веде спортивний спосіб життя. Електорат навряд чи подумає, що він нарко- або алкозалежна. Ця історія не зможе сильно по ньому вдарити, тим більше, що він публічно здавав аналізи в EuroLab".

Тарас Чорновіл: "Ця поява "2 квітня" — вбивали прізвище в чужі аналізи чи що... Там же роздруківка йде від апарату, там можна забити прізвище, наскільки я розумію, а забити дату іншу навряд чи можна. Я можу допустити, що просто забивали прізвище до чужих аналізів".

Коментар лабораторії

Медичний центр Eurolab, де Зеленський здавав аналізи, назвав подію помилкою. Її причиною вказали людський фактор.

"Шановний Володимире Олександровичу! Приносимо Вам свої вибачення за неправильно зазначену дату реєстрації матеріалу. Після забору крові пробірка надходить у відділ пробопідготовки і сортування матеріалу, де реєструється працівником дата отримання матеріалу. Працівник відділу помилково замість цифри 5 натиснула 2. Просимо врахувати хвилювання співробітника. Ми виправили помилку і передали вам результат з правильною датою реєстрації. Запевняємо Вас, що ця помилка оператора абсолютно не впливає на результат дослідження", — сказано у зверненні медцентру Зеленського.

Нагадаємо, що раніше у штабі Зеленського пообіцяли, що він представить свою команду до дебатів.