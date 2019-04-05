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Помилка в результатах аналізів Зеленського: бурхлива реакція мережі

STYLERЖиття    05.04.2019 - 19:38
Помилка в результатах аналізів Зеленського: бурхлива реакція мережі
Результати аналізів Зеленського - реакція мережі на помилку (колаж РБК-Україна)

Результати аналізу кандидатів у президенти були опубліковані 5 квітня

Перед дебатами кандидатів у президенти України Володимир Зеленський і Петро Порошенко зобов'язалися здати аналізи на вміст психоактивних речовин.

Нещодавно Володимир Зеленський на Facebook-сторінці опублікував результати аналізів, які він здав 5 квітня в приватній клініці Eurolab. При цьому в документі була виявлена прикра помилка: в результаті була вказана дата 2 квітня, хоча забір крові був проведений сьогодні.

Після зауважень в коментарях, в штабі Зеленського оприлюднили нову фотографію, в якій зазначалася дата взяття аналізів 5 квітня, тобто сьогодні.

Помилка в результатах аналізів Зеленського: бурхлива реакція мережі

Результати аналізів Зеленського - реакція мережі на помилку (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Користувачі мережі бурхливо відреагували на такий промах з боку команди Зеленського. Вони залишили під новиною безліч коментарів.

  • "По-людськи Зеленський не правий. Потрібно було прийти туди, де домовився про зустріч... Чоловік - це слово і діло!"
  • "Щоб результатам лабораторії довіряли, вона повинна бути сертифікована на відповідність стандарту ISO 17025. На сайті Євролаба я такої інформації не знайшов";
  • "Та ви подивіться! Сьогодні брали у нього кров без джгута, тільки ваткою - у Євролаба нові технології, однак. Вони ще й вміють повертати час назад";
  • "Почитайте, хто у нього брав аналізи і все зрозумієте. Масажист, а також актор і учасник "Майстер Шефа";
  • "Такого шоу в Україні ще не було, весь світ вже сміється вголос";
  • "Так швидко! А в інтерв'ю говорив, що через три дні буде результат! Невже експрес-аналіз зробили?"
  • "Коли на новинних каналах перестануть говорити про аналізах? Може час говорити про боротьбу з бідністю український, падіння економіки, боротьбу з корупцією?"
  • "Потім взагалі з'ясується, що аналізи не його, і навіть не чоловіка, а дівчини. Переплутав артист-масажист, буває і крутіше";
  • "А чому не вибачилися, що підписи різні при однаковому прізвищі якогось лаборанта "Галагана Н."? Теж перехвилювалася людина?"

Пізніше в штабі Зеленського пояснили інцидент тим, що оператор вводу хвилювався і допустив помилку. У Facebook з'явилися офіційні вибачення від клініки Eurolab.

Помилка в результатах аналізів Зеленського: бурхлива реакція мережі

Результати аналізів Зеленського - реакція мережі на помилку (фото: facebook.com/zelenskiy95)

До речі, в аналізах Порошенко, які він здав на НСК "Олімпійський" не було виявлено психоактивних речовин.

Також повідомлялося, що аналіз крові у Зеленського брав масажист Владислав Кирякулов, який був учасником кулінарного шоу "Майстер Шеф" і знімався в серіалі "Свати".

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