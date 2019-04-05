Ошибка в результатах анализов Зеленского: бурная реакция сети

Результаты анализов Зеленского - реакция сети на ошибку (коллаж РБК-Украина)

Результаты анализа кандидатов в президенты были опубликованы 5 апреля

Перед дебатами кандидатов в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко обязались сдать анализы на содержание психоактивных веществ.

Недавно Владимир Зеленский на Facebook-странице опубликовал результаты анализов, которые он сдал 5 апреля в частной клинике Eurolab. При этом в документе была обнаружена досадная ошибка: в результах была указана дата 2 апреля, хотя забор крови был произведен сегодня.

После замечаний в комментариях, в штабе Зеленского обнародовали новое фото, в котором указывалась дата взятия анализов 5 апреля, то есть сегодня.

Результаты анализов Зеленского - реакция сети на ошибку (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Пользователи сети бурно отреагировали на подобный промах со стороны комманды Зеленского. Они оставили под новостью множество комментариев.

"По-человечески Зеленский не прав. Нужно было прийти туда где договорился о встрече... Мужчина - это слово и дело!"

"Чтобы результатам лаборатории доверяли, она должна быть сертифицирована на соответствие стандарту ISO 17025. На сайте Евролаба я такой информации не нашел";

"Та вы посмотрите! Сегодня брали у него кровь без жгута, только ваткой - у Евролаба новые технологии, однако. Они еще и умеют поворачивать время вспять";

"Почитайте, кто у него брал анализы и все поймете. Массажист, а также актер и участник "Мастер Шефа";

"Такого шоу в Украине еще не было, весь мир уже смеется вголос";

"Так быстро! А в интервью говорил, что через три дня будет результат! Неужели экспрессанализ сделали?"

"Когда на новостных каналах перестанут говорить об анализах? Может время говорить о борьбе с бедностью украинский, падение экономики, борьбу с коррупцией?"

"Потом вообще выяснится, что анализы не его, и даже не мужчины, а девушки. Перепутал артист-массажист, бывает и круче";

"А почему не извинились, что подписи разные при одинаковой фамилии некоего лаборанта "Галагана Н."? Тоже переволновался человек?"

Позже в штабе Зеленского объяснили инцидент тем, что оператор ввода волновался и допустил опечатку. В Facebook появились официальные извинения от клиники Eurolab.

Результаты анализов Зеленского - реакция сети на ошибку (фото: facebook.com/zelenskiy95)

К слову, в анализах Порошенко, которые он сдал на НСК "Олимпийский" не было обнаружено психоактивных веществ.

Также сообщалось, что анализ крови у Зеленского брал массажист Владислав Кирякулов, который был участником кулинарного шоу "Мастер Шеф" и снимался в сериале "Сваты".