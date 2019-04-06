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Якщо Зеленський виграє вибори: хто гратиме президента в "Вечірньому Кварталі"

STYLERВибори 2019    06.04.2019 - 08:01
Якщо Зеленський виграє вибори: хто гратиме президента в "Вечірньому Кварталі"
Кандидат у президенти України Володимир Зеленський у "Вечірньому Кварталі" (фото: instagram.com/kvartal95official)

Букмекери приймають ставки на те, хто замінить Зеленського у "Вечірньому Кварталі", якщо той стане президентом

Якщо Володимир Зеленський на виборах 2019 стане президентом України, то йому доведеться залишити посаду художнього керівника студії "Квартал 95". Більше того, він не зможе брати участь у номерах "Вечірнього Кварталу", де йому часто доводилося пародіювати президентів.

Хто ж замість Зеленського у "Вечірньому Кварталі" гратиме гаранта, якщо він переможе у передвиборчих перегонах? Відповідь на це питання, поки країна готується до дебатів Зеленського і Порошенка, намагаються знайти букмекери.

На сайті однієї з букмекерських контор активно приймаються ставки на те, хто пародіюватиме Зеленського у шоу студії "Квартал 95" у разі його перемоги на виборах президента України.

На сьогоднішній день лідирує Юрій Крапов. Саме на нього роблять ставки найбільший відсоток українців.

Якщо Зеленський виграє вибори: хто гратиме президента в &quot;Вечірньому Кварталі&quot;

Юрій Крапов (фото: kvartal95.com)

Другу і третю позицію ділять Степан Казанін та Олександр Пікалов.

Якщо Зеленський виграє вибори: хто гратиме президента в &quot;Вечірньому Кварталі&quot;

Степан Казанін (фото: kvartal95.com)

Якщо Зеленський виграє вибори: хто гратиме президента в &quot;Вечірньому Кварталі&quot;

Олександр Пікалов (фото: kvartal95.com)

Трохи менші шанси на отримання ролі президента України у "Вечірньому Кварталі" має, на думку букмекерів, Євген Кошовий.

Якщо Зеленський виграє вибори: хто гратиме президента в &quot;Вечірньому Кварталі&quot;

Євген Кошовий (фото: kvartal95.com)

З великим відривом від Кошового йдуть Міка Фаталов і Юрій Корявченков. Якщо ви поставите на них 1 гривню, то у разі їхньої перемоги у гонці за роль президента у "Кварталі 95", ви отримаєте 10 грн.

Якщо Зеленський виграє вибори: хто гратиме президента в &quot;Вечірньому Кварталі&quot;

Міка Фаталов (фото: kvartal95.com)

Якщо Зеленський виграє вибори: хто гратиме президента в &quot;Вечірньому Кварталі&quot;

Юрій Корявченков (фото: kvartal95.com)

Цікаво, що є люди (їх не багато, але вони є), які впевнені, що роль гаранта у "Вечірньому Кварталі" дістанеться Олені Кравець.

Якщо Зеленський виграє вибори: хто гратиме президента в &quot;Вечірньому Кварталі&quot;

Олена Кравець (фото: kvartal95.com)

Останній варіант, до слова, малоймовірний, адже президентом України по результатам виборів 2019 стовідсотково стане чоловік.

Якщо Зеленський виграє вибори: хто гратиме президента в &quot;Вечірньому Кварталі&quot;

Скриншот

Нагадаємо, що 5 квітня Петро Порошенко та Володимир Зеленський пройшли медобстеження. Порошенко здав аналізи в медпункті НСК "Олімпійський", Зеленський здав аналіз крові у клініці "Євролаб".

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