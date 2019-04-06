Если Зеленский выиграет выборы: кто будет играть президента в "Вечернем Квартале"

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в "Вечернем Квартале" (фото: instagram.com/kvartal95official)

Букмекеры принимают ставки на то, кто заменит Зеленского в "Вечернем Квартале", если тот станет президентом

Если Владимир Зеленский на выборах 2019 станет президентом Украины, то ему придется оставить должность художественного руководителя студии "Квартал 95". Более того, он не сможет участвовать в номерах "Вечернего Квартала", где ему часто приходилось пародировать президентов.

Кто же вместо Зеленского в "Вечернем Квартале" будет играть гаранта, если он победит в предвыборной гонке? Ответ на этот вопрос, пока страна готовится к дебатам Зеленского и Порошенко, пытаются найти букмекеры.

На сайте одной из букмекерских контор активно принимаются ставки на то, кто будет пародировать Зеленского в шоу студии "Квартал 95" в случае его победы на выборах президента Украины.

На сегодняшний день лидирует Юрий Крапов. Именно на него делают ставки наибольший процент украинцев.

Юрий Крапов (фото: kvartal95.com)

Вторую и третью позицию делят Степан Казанин Александр Пикалов.

Степан Казанин (фото: kvartal95.com)

Александр Пикалов (фото: kvartal95.com)

Немного меньшие шансы на получение роли президента Украины в "Вечернем Квартале" имеет, по мнению букмекеров, Евгений Кошевой.

Евгений Кошевой (фото: kvartal95.com)

С большим отрывом от Кошевого идут Мика Фаталов и Юрий Корявченков. Если вы поставите на них 1 гривну, то в случае их победы в гонке за роль президента в "Квартале 95", вы получите 10 грн.

Мика Фаталов (фото: kvartal95.com)

Юрий Корявченков (фото: kvartal95.com)

Интересно, что есть люди (их не много, но они есть), которые уверены, что роль гаранта в "Вечернем Квартале" достанется Елене Кравец.

Елена Кравец (фото: kvartal95.com)

Последний вариант, к слову, маловероятен, ведь президентом Украины по результатам выборов 2019 стопроцентно станет мужчина.

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Напомним, что 5 апреля Петр Порошенко и Владимир Зеленский прошли медобследование. Порошенко сдал анализы в медпункте НСК "Олимпийский", Зеленский сдал анализ крови в клинике "Евролаб".