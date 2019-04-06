Якщо Зеленський виграє вибори: хто гратиме президента в "Вечірньому Кварталі"

Якщо Володимир Зеленський на виборах 2019 стане президентом України, то йому доведеться залишити посаду художнього керівника студії "Квартал 95". Більше того, він не зможе брати участь у номерах "Вечірнього Кварталу", де йому часто доводилося пародіювати президентів.

Хто ж замість Зеленського у "Вечірньому Кварталі" гратиме гаранта, якщо він переможе у передвиборчих перегонах? Відповідь на це питання, поки країна готується до дебатів Зеленського і Порошенка, намагаються знайти букмекери.

На сайті однієї з букмекерських контор активно приймаються ставки на те, хто пародіюватиме Зеленського у шоу студії "Квартал 95" у разі його перемоги на виборах президента України.

На сьогоднішній день лідирує Юрій Крапов. Саме на нього роблять ставки найбільший відсоток українців.

Юрій Крапов (фото: kvartal95.com)

Другу і третю позицію ділять Степан Казанін та Олександр Пікалов.

Степан Казанін (фото: kvartal95.com)

Олександр Пікалов (фото: kvartal95.com)

Трохи менші шанси на отримання ролі президента України у "Вечірньому Кварталі" має, на думку букмекерів, Євген Кошовий.

Євген Кошовий (фото: kvartal95.com)

З великим відривом від Кошового йдуть Міка Фаталов і Юрій Корявченков. Якщо ви поставите на них 1 гривню, то у разі їхньої перемоги у гонці за роль президента у "Кварталі 95", ви отримаєте 10 грн.

Міка Фаталов (фото: kvartal95.com)

Юрій Корявченков (фото: kvartal95.com)

Цікаво, що є люди (їх не багато, але вони є), які впевнені, що роль гаранта у "Вечірньому Кварталі" дістанеться Олені Кравець.

Олена Кравець (фото: kvartal95.com)

Останній варіант, до слова, малоймовірний, адже президентом України по результатам виборів 2019 стовідсотково стане чоловік.

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Нагадаємо, що 5 квітня Петро Порошенко та Володимир Зеленський пройшли медобстеження. Порошенко здав аналізи в медпункті НСК "Олімпійський", Зеленський здав аналіз крові у клініці "Євролаб".