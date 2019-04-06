Если Зеленский выиграет выборы: кто будет играть президента в "Вечернем Квартале"

Если Владимир Зеленский на выборах 2019 станет президентом Украины, то ему придется оставить должность художественного руководителя студии "Квартал 95". Более того, он не сможет участвовать в номерах "Вечернего Квартала", где ему часто приходилось пародировать президентов.

Кто же вместо Зеленского в "Вечернем Квартале" будет играть гаранта, если он победит в предвыборной гонке? Ответ на этот вопрос, пока страна готовится к дебатам Зеленского и Порошенко, пытаются найти букмекеры.

На сайте одной из букмекерских контор активно принимаются ставки на то, кто будет пародировать Зеленского в шоу студии "Квартал 95" в случае его победы на выборах президента Украины.

На сегодняшний день лидирует Юрий Крапов. Именно на него делают ставки наибольший процент украинцев.

Юрий Крапов (фото: kvartal95.com)

Вторую и третью позицию делят Степан Казанин Александр Пикалов.

Степан Казанин (фото: kvartal95.com)

Александр Пикалов (фото: kvartal95.com)

Немного меньшие шансы на получение роли президента Украины в "Вечернем Квартале" имеет, по мнению букмекеров, Евгений Кошевой.

Евгений Кошевой (фото: kvartal95.com)

С большим отрывом от Кошевого идут Мика Фаталов и Юрий Корявченков. Если вы поставите на них 1 гривну, то в случае их победы в гонке за роль президента в "Квартале 95", вы получите 10 грн.

Мика Фаталов (фото: kvartal95.com)

Юрий Корявченков (фото: kvartal95.com)

Интересно, что есть люди (их не много, но они есть), которые уверены, что роль гаранта в "Вечернем Квартале" достанется Елене Кравец.

Елена Кравец (фото: kvartal95.com)

Последний вариант, к слову, маловероятен, ведь президентом Украины по результатам выборов 2019 стопроцентно станет мужчина.

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Напомним, что 5 апреля Петр Порошенко и Владимир Зеленский прошли медобследование. Порошенко сдал анализы в медпункте НСК "Олимпийский", Зеленский сдал анализ крови в клинике "Евролаб".