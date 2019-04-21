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Зеленського хотіли зняти з виборів: реакція мережі

STYLERВибори 2019    21.04.2019 - 08:42
Зеленського хотіли зняти з виборів: реакція мережі
Суд відмовився зняти Зеленського з виборів - реакція мережі (колаж РБК-Україна)

Суд відхилив позов про зняття Зеленського з виборів

Суд відмовився зняти Зеленського з виборів, на якого один зі спостерігачів округу №221 від громадської організації "Українська асоціація акціонерів" Андрій Хилько подав позов. Причиною судового розгляду став підкуп виборців, який позивач побачив у безкоштовній роздачі квитків на дебати на НСК "Олімпійський". У соціальній мережі під онлайн-трансляцією судового засідання з'явилася гнівна реакція.

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва відмовив у скасуванні реєстрації кандидата Володимира Зеленського. Про це повідомила головуюча суддя. За її словами, колегія суду звернула увагу на статус позивача як офіційного спостерігача на виборах президента. Так, колегія вважає, що повноваження позивача поширюються тільки на територіальний виборчий округ 221, в якому він зареєстрований Центрвиборчкомом в якості спостерігача.

Суддя також додала, що після системного аналізу всіх наданих доказів, суд не може розглядати ситуацію в поняттях забороненої агітації.

"Обставини, на які вказує позивач, можуть бути лише підставою для оголошення попередження, а не скасування реєстрації кандидатом. Вимога позивача не підлягає задоволенню", - заявила суддя.

Суд відмовився зняти Зеленського з виборів (відео: Громадське Телебачення)

Засідання суду почалося 20 квітня о 21:00 і тривало практично до 1:00 21 квітня. За судовим засіданням спостерігала практично вся країна. Багато висловили своє невдоволення:

  • Коротко про те, як 1 м*дак втратив 1537 гривень і змусив не спати півкраїни. P. S. нікого не зняли, суть на 3:37:29, всім добраніч.
  • Цирк! Даремно тільки перебудоражили всіх на ніч дивлячись!
  • По-моєму, це той самий момент, коли Україну об'єднали! Весь світ стежить за долею цього позову з не аргументованими вимогами, 18 тис. дизлайків на 9 тис. лайків, вранці всі йдемо голосувати!
  • Один божевільний мало не розв'язав громадянську війну.
  • Приголомшливо, що Порошенко звіз людей за 1000 гривень - це нормально. Але те, що Зеленський надав всім можливість прийти безкоштовно - це злочин.
  • Хто не зрозумів, це був останній козирний туз в рукаві пана президента, і він не зіграв, на його жаль, і на щастя 56% виборців.
  • Краще б його зняли!!!
  • І я думаю, що така кількість електорату – це підкуп. Не інакше. Посадити б його взагалі або в "квартал" повернути.
  • Я хвилювався, аж серце колотило((

Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня – другий тур президентських виборів в Україні. Виборчі дільниці вже відкриті. Проголосувати за свого кандидата можна з 8:00 до 20:00. Експерти рекомендують брати з собою свої ручки, а також не залишати чергу на ділянках раніше часу.

Слід додати, що Голосування на виборах президента України стартувало за кордоном. Першою країною, де громадяни України можуть віддати голос за свого лідера, стала Австралія.

Зазначимо, що дебати Зеленського і Порошенко 19 квітня були одним з найбільш очікуваних подій року в Україні, ми зібрали найяскравіші заяви опонентів на НСК "Олімпійський".

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