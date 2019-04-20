Битва року: 10 найяскравіших цитат дебатів Зеленського і Порошенко

Дебати Зеленського і Порошенко (колаж РБК-Україна)

Дебати Зеленського і Порошенко відзначилися безліччю яскравих заяв

Дебати Зеленського і Порошенко 19 квітня були одним з найбільш очікуваних подій року в Україні. За ними буквально спостерігав весь світ. Дебати відзначилися великою кількістю гучних промов, несподіваних заяв і дій з боку кандидатів. STYLER зібрав найяскравіші заяви опонентів на НСК "Олімпійський".

Кандидати в президенти України влаштували справжнє шоу на сцені стадіону: нерви, крики, подяки, образи, падіння на коліна і багато іншого.

10 найяскравіших фраз дебатів Порошенко і Зеленського

1. Перед вступною промовою Зеленський взяв на себе право першим привітатися з українцями і гостро натякнув на ймовірне стягнення людей для підтримки його опонента.

"Давайте привітаємо людей, яких привезли на автобусі", - сказав Володимир Зеленський ще до початку дебатів.

2. Зеленський побудував своє вступне слово на тому, що він бачить у чинного президента дві сутності.

"Є два Петра Порошенка - Петро перший і Петро другий. Петро перший кричить на Михайлівській проти Путіна, а другий - передає йому "приветики" через Медведчука. Петро перший каже, що відкриває школи, а Петро другий, тим часом, відкриває магазини "Рошен". Петро перший каже: я передаю магазини в сліпий траст, а Петро другий за рік збагачується у 82 рази. Петро Перший обіцяє долар по 10, а другий - здійснює 30. Тому ми тут. Я - результат помилок Порошенко", - пояснив свою появу у виборчих перегонах Зеленський.

Дебати Зеленського і Порошенко (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

3. Петро Порошенко намагався також оголити для українців сутність його опонента, показати, що Зеленський всередині "порожній" і не має реального наповнення.

"Я акцентую увагу: ми бачимо дорогу обгортку його (Зеленського - ред.) передвиборчої програми. Хтось - підвищення пенсій, хтось - зниження тарифів, а хтось - рух до Європи. Володимир, ви сказали, що ви - кіт у мішку. Так от: ви - просто мішок, в якому сидять коти", - сказав Порошенко.

4. Гарант також згадав його опоненту "квартальне" минуле і його жарти про Україну.

"А ви в цей час, мені шкода, але ви ображали нашу державу, ви намагалися виставити Україну повією своїми жартами, ви намагалися отримувати гроші з російського бюджету для зйомок своїх фільмів тоді, коли країна потребувала кожної дрібної допомоги, коли стояло питання, чи виживе Україна чи ні", - заявив Порошенко.

5. Президент України у відповіді на перше запитання опонента заявив, що в країні відбулося більше позитивних змін, ніж за 25 років незалежності. До речі, мережа вже відреагувала на цю заяву.

"Ми, українці, зробили прорив у Європейський союз. Ми, українці, замістили втрачені ринки Росії поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі з ЄС. І я підкреслюю, що мені приємно констатувати, що світові лідери, міжнародні фінансові організації, що за останні 5 років, коли країна була під моїм керівництвом, ми зробили більше, ніж за чверть століття до цього", - підкреслив Петро Порошенко.

Дебати Зеленського і Порошенко (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

6. Раніше президент обіцяв "руки поотрубати" тим, хто краде на оборонці. Однак скандал в "Укроборонпромі" показав, що всі призначенці Порошенко, замішані в пограбуванні ВПК, так і не покарані. Питання Зеленського, яке викликало сміх у фан-зоні:

"Чому ваші соратники досі мають по дві руки?".

Президент на це відповів:

"Про відрубані руки позиція така: я – не кат і не суддя. Я робив і продовжу робити все для реформування судової системи. Ні один мій друг не буде мати відношення до корупції. Тому що як тільки будуть аргументовані звинувачення, він перестане бути моїм другом і буде у в'язниці".

7. Петро Порошенко підчепив опонента тим, що той не відповідає своєму кінообразу. До речі, дійсно, Зеленський приїхав на стадіон у кортежі з п'яти автомобілів. При цьому сам Порошенко приїхав у супроводі 11-ти машин охорони.

"Ви - не Голобородько. Ви сюди приїхали не на тролейбусі і не на велосипеді", - підкреслив президент.

8. Найзворушливішим і показовим моментом дебатів, на думку мережі, стала заява Зеленського про готовність стати на коліна перед українцями, які втратили на війні рідних. Це він і зробив. До нього приєднався президент.

"Я готовий зараз стати на коліна перед кожною жінкою, яка не дочекалася чоловіка, батька, перед дітьми, які втратили батька. І вас запрошую (Зеленський стає на коліна, Порошенко відвертається спиною до сцени і стає на коліно перед ветераном АТО - прим. ред.)".

9. Петро Порошенко натякнув, що готовий об'єднати сили з кандидатом Зеленським заради відновлення України.

"Ми повинні об'єднатися, щоб повернути Крим і Донбас. Ми з вами продовжимо наш рух вперед, тому що ми знаємо, що і як робити, знає наша оновлена команда", - заявив президент.

10. Найяскравіша домашня заготовка Зеленського, але сказана до місця:

"Я не ваш опонент. Я ваш вирок", - сказав колишній шоумен.

Нагадаємо, що раніше Кошовий вийшов на сцену в "цьому" костюмі. Образ учасника студії "Кварта 95" розкритикували глядачі.

Також STYLER зібрав реакцію мережі дебати 19 квітня. Мережа схвильована і по-різному реагує на виступ кожного з кандидатів.