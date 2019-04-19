Не соромно: мережа відреагувала на гучну заяву Порошенка

Дебати Порошенка і Зеленського 19 квітня - реакція мережі на заяву президента (фото: РБК-Україна)

Під час дебатів Порошенко підкреслив, що за останні 5 років Україна домоглася багато чого

Дебати Порошенка і Зеленського 19 квітня на НСК "Олімпійський" в мережі були названі подією року й викликали бурхливу реакцію серед українців. Однією із заяв, яка привернула увагу громадськості, стали слова Петра Порошенка щодо минулих п'яти років його президентства.

Кандидат Володимир Зеленський запитав у Петра Порошенка, чи соромно йому (за дії на посаді президента, - ред.). В ході дебатів чинний президент Петро Порошенко заявив, що йому не соромно за п'ять років на посаді.

"Ні, тому що я пишаюся Україною і п'ятьма роками", - заявив Порошенко.

Президент також підкреслив, що за останні п'ять років Україна добилася більшого, ніж за попередні роки незалежності.

Дебати Порошенко і Зеленського 19 квітня - реакція мережі на заяву президента (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

"Мені приємно констатувати, що міжнародні фінансові організації визнали, що за останні п'ять років, поки країна була під моїм керівництвом, ми зробили більше, ніж за чверть століття до цього", - додав він.

В мережі по-різному оцінили внесок гаранта у розвиток України:

Цілий день читаю коменти в ФБ і знаєте, що помітив? Що близько 70% коментують це жінки. А чому так? Тому що тисячі чоловіків загинули на Донбасі за Україну. Тисячі виїхали на заробітки, щоб забезпечити свої сім'ї. А йому не соромно. Та на твоєму місці потрібно провалитися під землю, щоб ніхто не бачив.

Для того, щоб було соромно, треба мати совість.

Звичайно не соромно!!! Найбагатший президент найбіднішої країни Європи!!!

Порошенко за 5 років з нуля зробив армію, яка дає можливість нашим дітям спати спокійно. Міжнародні відносини з усім світом за 5 років кращі за весь час існування незалежної України. Зараз нам допомагає весь світ, але, якщо буде обраний проросійський кандидат, нам ніхто допомагати не буде, ми залишимося наодинці з Росією, війну програємо і навічно колонія-Малоросія!

Порошенко стільки зробив для України! А ви вірите казкам артиста!!!

Це дійсно найкращий президент за весь час незалежної України!!!

Дебати Порошенко і Зеленського 19 квітня - реакція мережі на заяву президента (скріншоти: facebook.com/www.rbc.ua)

Раніше STYLER писав, як українці відреагували на дебати Зеленського і Порошенко. У мережі назвали дебати подією року і емоційно підтримали свого кандидата.

Нагадаємо, що раніше мережа відреагувала на заяву кандидата у президенти Володимира Зеленського про те, що він голосував за Порошенка. У мережі його слова розкритикували.

Також в ході дебатів, Володимир Зеленський заявив, що чинний президент України Петро Порошенко запрошував його зустрітися на Банковій.