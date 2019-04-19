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Не стыдно: сеть отреагировала на громкое заявление Порошенко

STYLERВыборы 2019    19.04.2019 - 22:46
Не стыдно: сеть отреагировала на громкое заявление Порошенко
Дебаты Порошенко и Зеленского 19 апреля - реакция сети на заявление президента (фото: РБК-Украина)

Во время дебатов Порошенко подчеркнул, что за последние 5 лет Украина добилась многого

Дебаты Порошенко и Зеленского 19 апреля на НСК "Олимпийский" в сети были названы событием года и вызвали бурную реакцию среди украинцев. Одним из заявлений, которое привлекло внимание общественности, стали слова Петра Порошенко относительно прошедших пяти лет его президентства.

Кандидат Владимир Зеленский спросил у Петра Порошенко, стыдно ли ему (за действия на посту президента, - ред.). В ходе дебатов действующий президент Петр Порошенко заявил, что ему не стыдно за пять лет на посту.

"Нет, потому что я горжусь Украиной и пятью годами", - заявил Порошенко.

Президент также подчеркнул, что за последние пять лет Украина добилась большего, чем за предыдущие годы независимости.

Не стыдно: сеть отреагировала на громкое заявление Порошенко

Дебаты Порошенко и Зеленского 19 апреля - реакция сети на заявление президента (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

"Мне приятно констатировать, что международные финансовые организации признали, что за последние пять лет пока страна была под моим руководством, мы сделали больше, чем за четверть века до этого", - добавил он.

В сети по-разному оценили вклад гаранта в развитие Украины:

  • Целый день читаю комменты в ФБ и знаете, что заметил? Что около 70% комментирующих это женщины. А почему так? Потому что тысячи мужчин погибли на Донбассе за Украину. Тысячи уехали на заработки, чтобы обеспечить свои семьи. А ему не стыдно. Та на твоем месте нужно провалиться под землю, чтобы никто не видел.
  • Для того, чтобы было стыдно, нужно иметь совесть.
  • Конечно не стыдно!!! Самый богатый президент самой бедной страны Европы!!!
  • Порошенко за 5 лет с нуля сделал армию, которая дает возможность нашим детям спать спокойно. Международные отношения со всем миром за 5 лет лучшие за все время существования независимой Украины. Сейчас нам помогает весь мир, но, если будет избран пророссийский кандидат, нам никто помогать не будет, мы останемся один на один с Россией, войну проигрываем и навечно колония-Малороссия!
  • Порошенко столько сделал для Украины! А вы верите сказкам артиста!!!
  • Это действительно лучший президент за все время независимой Украины!!!

Не стыдно: сеть отреагировала на громкое заявление Порошенко

Не стыдно: сеть отреагировала на громкое заявление Порошенко

Дебаты Порошенко и Зеленского 19 апреля - реакция сети на заявление президента (скриншоты: facebook.com/www.rbc.ua)

Ранее STYLER писал, как украинцы отреагировали на дебаты Зеленского и Порошенко. В сети назвали дебаты событием года и эмоционально поддержали своего кандидата.

Напомним, что ранее сеть отреагировала на заявление кандидата в президенты Владимира Зеленского о том, что он голосовал за Порошенко. В сети его слова раскритиковали.

Также в ходе дебатов, Владимир Зеленский заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко приглашал его встретиться на Банковой

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