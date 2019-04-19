Не стыдно: сеть отреагировала на громкое заявление Порошенко

Дебаты Порошенко и Зеленского 19 апреля - реакция сети на заявление президента (фото: РБК-Украина)

Во время дебатов Порошенко подчеркнул, что за последние 5 лет Украина добилась многого

Дебаты Порошенко и Зеленского 19 апреля на НСК "Олимпийский" в сети были названы событием года и вызвали бурную реакцию среди украинцев. Одним из заявлений, которое привлекло внимание общественности, стали слова Петра Порошенко относительно прошедших пяти лет его президентства.

Кандидат Владимир Зеленский спросил у Петра Порошенко, стыдно ли ему (за действия на посту президента, - ред.). В ходе дебатов действующий президент Петр Порошенко заявил, что ему не стыдно за пять лет на посту.

"Нет, потому что я горжусь Украиной и пятью годами", - заявил Порошенко.

Президент также подчеркнул, что за последние пять лет Украина добилась большего, чем за предыдущие годы независимости.

Дебаты Порошенко и Зеленского 19 апреля - реакция сети на заявление президента (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

"Мне приятно констатировать, что международные финансовые организации признали, что за последние пять лет пока страна была под моим руководством, мы сделали больше, чем за четверть века до этого", - добавил он.

В сети по-разному оценили вклад гаранта в развитие Украины:

Целый день читаю комменты в ФБ и знаете, что заметил? Что около 70% комментирующих это женщины. А почему так? Потому что тысячи мужчин погибли на Донбассе за Украину. Тысячи уехали на заработки, чтобы обеспечить свои семьи. А ему не стыдно. Та на твоем месте нужно провалиться под землю, чтобы никто не видел.

Для того, чтобы было стыдно, нужно иметь совесть.

Конечно не стыдно!!! Самый богатый президент самой бедной страны Европы!!!

Порошенко за 5 лет с нуля сделал армию, которая дает возможность нашим детям спать спокойно. Международные отношения со всем миром за 5 лет лучшие за все время существования независимой Украины. Сейчас нам помогает весь мир, но, если будет избран пророссийский кандидат, нам никто помогать не будет, мы останемся один на один с Россией, войну проигрываем и навечно колония-Малороссия!

Порошенко столько сделал для Украины! А вы верите сказкам артиста!!!

Это действительно лучший президент за все время независимой Украины!!!

Дебаты Порошенко и Зеленского 19 апреля - реакция сети на заявление президента (скриншоты: facebook.com/www.rbc.ua)

Ранее STYLER писал, как украинцы отреагировали на дебаты Зеленского и Порошенко. В сети назвали дебаты событием года и эмоционально поддержали своего кандидата.

Напомним, что ранее сеть отреагировала на заявление кандидата в президенты Владимира Зеленского о том, что он голосовал за Порошенко. В сети его слова раскритиковали.

Также в ходе дебатов, Владимир Зеленский заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко приглашал его встретиться на Банковой.