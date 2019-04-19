Не стыдно: сеть отреагировала на громкое заявление Порошенко

Во время дебатов Порошенко подчеркнул, что за последние 5 лет Украина добилась многого
Дебаты Порошенко и Зеленского 19 апреля на НСК "Олимпийский" в сети были названы событием года и вызвали бурную реакцию среди украинцев. Одним из заявлений, которое привлекло внимание общественности, стали слова Петра Порошенко относительно прошедших пяти лет его президентства.
Кандидат Владимир Зеленский спросил у Петра Порошенко, стыдно ли ему (за действия на посту президента, - ред.). В ходе дебатов действующий президент Петр Порошенко заявил, что ему не стыдно за пять лет на посту.
"Нет, потому что я горжусь Украиной и пятью годами", - заявил Порошенко.
Президент также подчеркнул, что за последние пять лет Украина добилась большего, чем за предыдущие годы независимости.
Дебаты Порошенко и Зеленского 19 апреля - реакция сети на заявление президента (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
"Мне приятно констатировать, что международные финансовые организации признали, что за последние пять лет пока страна была под моим руководством, мы сделали больше, чем за четверть века до этого", - добавил он.
В сети по-разному оценили вклад гаранта в развитие Украины:
Дебаты Порошенко и Зеленского 19 апреля - реакция сети на заявление президента (скриншоты: facebook.com/www.rbc.ua)
Ранее STYLER писал, как украинцы отреагировали на дебаты Зеленского и Порошенко. В сети назвали дебаты событием года и эмоционально поддержали своего кандидата.
Напомним, что ранее сеть отреагировала на заявление кандидата в президенты Владимира Зеленского о том, что он голосовал за Порошенко. В сети его слова раскритиковали.
Также в ходе дебатов, Владимир Зеленский заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко приглашал его встретиться на Банковой.