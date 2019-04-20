Битва года: 10 самых ярких цитат дебатов Зеленского и Порошенко

Дебаты Зеленского и Порошенко (коллаж РБК-Украина)

Дебаты Зеленского и Порошенко отметились множеством ярких заявлений

Дебаты Зеленского и Порошенко 19 апреля были одним из самых ожидаемых событий года в Украине. За ними буквально наблюдал весь мир. Дебаты отметились большим количеством громких речей, неожиданных заявлений и действий со стороны кандидатов. STYLER собрал самые яркие заявления оппонентов на НСК "Олимпийский".

Кандидаты в президенты Украины устроили настоящее шоу на сцене стадиона: нервы, крики, благодарности, оскорбления, падение на колени и многое другое.

10 самых ярких фраз дебатов Порошенко и Зеленского

1. Перед вступительной речью Зеленский взял на себя право первым поздороваться с украинцами и остро намекнул на вероятный своз людей для поддержки его оппонента.

"Давайте поприветствуем людей, которых привезли на автобусе", - сказал Владимир Зеленский еще до начала дебатов.

2. Зеленский построил свое вступительное слово на том, что он видит у действующего президента две сущности.

"Есть два Петра Порошенко - Петр первый и Петр второй. Петр первый кричит на Михайловской против Путина, а второй - передает ему приветики через Медведчука. Петр первый говорит, что открывает школы, а Петр второй, тем временем, открывает магазины "Рошен". Петр первый говорит: я передаю магазины в слепой траст, а Петр второй за год обогащается в 82 раза. Петр Первый обещает доллар по 10, а второй - делает по 30. Поэтому мы здесь. Я - результат ошибок Порошенко", - объяснил свое появление в избирательной гонке Зеленский.

Дебаты Зеленского и Порошенко (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

3. Петр Порошенко пытался также обнажить для украинцев сущность его оппонента, показать, что Зеленский внутри "пустой" и не имеет реального наполнения.

"Я акцентирую внимание: мы видим дорогую обертку его (Зеленского - ред.) предвыборной программы. Кто-то - повышение пенсий, кто-то - снижение тарифов, а кто-то - движение в Европу. Владимир, вы сам сказали, что вы - кот в мешке. Так вот: вы - просто мешок, в котором сидят коты", - сказал Порошенко.

4. Гарант также вспомнил его оппоненту "квартальное" прошлое и его шутки об Украине.

"А вы в это время, мне жаль, но вы оскорбляли наше государство, вы пытались выставить Украину проституткой своими шутками, вы пытались получать деньги из российского бюджета для съемок своих фильмов тогда, когда страна нуждались в каждой мелкой помощи, когда стоял вопрос, выживет ли Украина или нет", - заявил Порошенко.

5. Президент Украины в ответе на первый вопрос оппонента заявил, что в стране произошло больше позитивных изменений, чем за 25 лет независимости. Кстати, сеть уже отреагировала на это заявление.

"Мы, украинцы, сделали прорыв в Европейский союз. Мы, украинцы, заместили потерянные рынки России углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли с ЕС. И я подчеркиваю, что мне приятно констатировать, что мировые лидеры, международные финансовые организации, что за последние 5 лет, когда страна была под моим руководством, мы сделали больше, чем за четверть века до этого", - подчеркнул Петр Порошенко.

Дебаты Зеленского и Порошенко (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

6. Президент ранее обещал "руки поотрубать" тем, кто ворует на оборонке. Однако скандал в "Укроборонпроме" показал, что все назначенцы Порошенко, замешанные в грабеже ВПК, так и не наказаны. Вопрос Зеленского, который вызывал смех в фан-зоне:

"Почему ваши соратники до сих пор имеют по две руки?".

Президент на это ответил:

"Про отрубленные руки позиция такая: я – не палач и не судья. Я делал и продолжу делать все для реформирования судебной системы. Ни один мой друг не будет иметь отношения к коррупции. Потому что как только будут аргументированные обвинения, он перестанет быть моим другом и будет в тюрьме".

7. Петр Порошенко поддел оппонента тем, что тот не соответствует своему кинообразу. Кстати, действительно, Зеленский приехал на стадион в кортеже из пяти автомобилей. При этом сам Порошенко приехал в сопровождении 11-ти машин охраны.

"Вы - не Голобородько. Вы сюда приехали не на троллейбусе и не на велосипеде", - подчеркнул президент.

8. Самым трогательным и показательным моментом дебатов, по мнению сети, стало заявление Зеленского о готовности стать на колени перед украинцами, которые потеряли на войне родных. Это он и сделал. К нему присоединился президент.

"Я готов сейчас стать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа, отца, перед детьми, которые потеряли отца. И вас приглашаю (Зеленский становится на колени, Порошенко отворачивается спиной к сцене и становится на колено перед ветераном АТО - прим. ред.)".

9. Петр Порошенко намекнул, что готов объединить силы с кандидатом Зеленским ради восстановления Украины.

"Мы должны объединиться, чтобы вернуть Крым и Донбасс. Мы с вами продолжим наше движение вперед, потому что мы знаем, что и как делать, знает наша обновленная команда", - заявил президент.

10. Самая яркая домашняя заготовка Зеленского, но сказанная к месту:

"Я не ваш оппонент. Я ваш приговор", - сказал бывший шоумен.

Напомним, что ранее Кошевой вышел на сцену в "матерном" костюме. Образ участника студии "Кварта 95" раскритиковали зрители.

Также STYLER собрал реакцию сети на прошедшие дебаты 19 апреля. Сеть взволнована и по-разному реагирует на выступление каждого из кандидатов.