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Це - Україна! Люди вийшли на вулиці в Херсоні, Бердянську та Енергодарі (відео)

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Неділя 20 березня 2022 18:12
Це - Україна! Люди вийшли на вулиці в Херсоні, Бердянську та Енергодарі (відео) Фото: в українських містах жителі вийшли на мітинги і проганяють російських окупантів ( t me zsuwar)
Автор: Анна Шиканова

Українці в багатьох містах України знову вийшли на вулиці. Сьогодні мітинги та протести пройшли в Херсоні, Бердянську та Енергодарі. Російські окупанти намагалися залякати людей і перешкодити їм, але люди безстрашно захищали один одного і свою землю.

Як пройшли мітинги українців у цих містах – читайте нижче.

Херсон

Жителі Херсона з українськими прапорами та без зброї вийшли проти російських окупантів. Вони пройшли центральною площею міста і скандували "Додому!", "Херсон - це Україна!". Транспорт РФ після цього розвернувся і поїхав.

Каховка

Безстрашні люди вийшли на вулиці Каховки. Вони винесли українські прапори та зажадали від російських окупантів залишити їх місто в спокої та забиратися.

Бердянськ

Вийшли люди на вулиці міста і в Бердянську. Їхня акція протесту була абсолютно мирною, але окупантам протест людей не сподобався.

Очевидці повідомляють, що частину демонстрантів почали бити та затримувати. Також були чутні постріли в повітря.

Енергодар

У цьому місті окупанти викрали першого заступника мера Енергодара Івана Самойдюка. Місцеві жителі вимагають негайно відпустити з полону Самойдюка і забиратися геть з міста.

Відомо, що жителям міста напередодні мітингу погрожували фізичною та психологічною розправою, але вони все одно вийшли о 14:00 на мітинг із синьо-жовтою символікою.

Вони скандували: "Свободу Самойдюку!", "Енергодар - це Україна!"

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що під Ізюмом в Харківській області з'явилася своя Чорнобаївка.

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Херсон Бердянськ Энергодар
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