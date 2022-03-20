Это - Украина! Люди вышли на улице в Херсоне, Бердянске и Энергодаре (видео)

Украинцы во многих городах Украины снова вышли на улицы. Сегодня митинги и протесты прошли в Херсоне, Бердянске и Энергодаре. Российские оккупанты пытались запугать людей и помешать им, но люди бесстрашно защищали друг друга и свою землю.

Как прошли митинги украинцев в этих городах – читайте ниже.

Херсон

Жители Херсона с украинскими флагами и без оружия вышли против российских оккупантов. Они прошли по центральной площади города и скандировали "Домой!", "Херсон – это Украина!". Транспорт РФ после этого развернулся и уехал.

Каховка

Бесстрашные люди вышли на улицы Каховки. Они вынесли украинские флаги и потребовали от российских оккупантов оставить их город в покое и убираться.

Бердянск

Вышли люди на улицы города и в Бердянске. Их акция протеста была абсолютно мирной, но оккупантам протест людей не понравился.

Очевидцы сообщают, что часть демонстрантов начали бить и задерживать. Также были слышны выстрелы в воздух.

Энергодар

В этом городе оккупанты похитили первого заместителя мэра Энергодара Ивана Самойдюка. Местные жители требуют немедленно отпустить из плена Самойдюка и убираться вон из города.

Известно, что жителям города накануне митинга угрожали физической и психологической расправой, но они все равно вышли в 14:00 на митинг с сине-желтой символикой.

Они скандировали: "Свободу Самойдюку!", "Энергодар – это Украина!"