ua en ru
Ср, 12 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мадонна поддержала Саммит мира в Швейцарии

Среда 12 июня 2024 12:09
UA EN RU
Мадонна поддержала Саммит мира в Швейцарии Фото: Мадонна поддержала Саммит мира в Швейцарии (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Певица Мадонна поддержала проведение украинского Саммита мира, который пройдет с 15 по 16 июня в Швейцарии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Везде, где есть конфликт, страдают дети. Украина, Палестина, Израиль, Йемен, Сирия, Нигерия, Конго, Малави……. Этот список можно продолжать бесконечно. Возможно, мы не соглашаемся во многом, но я молюсь, чтобы мы все согласились. с тем, что наших детей нужно защитить", – отметила певица.

По ее словам, 15 июня мировые лидеры соберутся в Швейцарии на Глобальный саммит мира, посвященный прекращению войны в Украине и возвращению более 19 тысяч украинских детей, вырванных из своих семей и депортированных в Россию.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил Мадонну за поддержку Саммита мира.

"Большая благодарность Мадонне за поддержку Саммита мира в Швейцарии. Смотрите видео обязательно", - отметил Ермак.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мадонна
NEWS
Почему РФ ударила по Киеву после паузы и остается ли энергетика целью: мнение эксперта
Почему РФ ударила по Киеву после паузы и остается ли энергетика целью: мнение эксперта