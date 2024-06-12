Мадонна підтримала Саміт миру в Швейцарії

Співачка Мадонна підтримала проведення українського Саміту миру, який пройде з 15 по 16 червня у Швейцарії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram глави Офісу президента Андрія Єрмака.

"Скрізь, де є конфлікт страждають діти. Україна, Палестина, Ізраїль, Ємен, Сирія, Нігерія, Конго, Малаві……. Цей список можна продовжувати нескінченно. Можливо, ми не погоджуємося багато в чому, але я молюся, щоб ми всі погодилися з тим, що наших дітей потрібно захистити", - зазначила співачка.

За її словами, 15 червня світові лідери зберуться у Швейцарії на Глобальний саміт миру, присвячений припиненню війни в Україні та поверненню понад 19 тисяч українських дітей, які були вирвані зі своїх родин і депортовані до Росії.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував Мадонні за підтримку Саміту миру.

"Велика подяка Мадонні за підтримку Саміту миру в Швейцарії. Дивіться відео обов‘язково", - зазначив Єрмак.