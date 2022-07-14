Ось що залишилося від Сєвєродонецька після приходу окупантів (відео)

Сєвєродонецьк в Луганській області майже повністю зруйнований через прихід російських окупантів. За попереднім аналізом, в місті зруйновано понад 70% будівель і більшість з них відновленню не підлягають.

У що російська армія перетворила Сєвєродонецьк протягом декількох місяців, показав журналіст Денис Казанський у своєму YouTube-каналі.

Місто Сєвєродонецьк було засноване в 1950 році, хоча перші камені в фундамент були закладені ще в 1943 році. У 1958 році Сєвєродонецьк отримав статус міста. Він розташований на заході Луганської області на кордоні з Донецькою областю, на березі річки Сіверський Донець.

Територія міста займала 58 кв.кілометрів і до повномасштабного російського вторгнення в Україну, в Сєвєродонецьку проживало понад 100 тисяч осіб, з них майже 60% - українці.

Фото: Сєвєродонецьк (Getty Images)

На території міста знаходиться Сєвєродонецький Азот - найбільше хімічне підприємство України. Саме навколо комбінату в 1950-х роках і виросло місто.

Спроба російської армії окупувати Сєвєродонецьк була у 2014 році. На початку травня місто захопили проросійські терористи-бойовики. Але в липні 2014 року ЗСУ з величезними боями звільнила Сєвєродонецьк.

Бої в околицях Сєвєродонецька почалися 2 березня 2022 року. ЗСУ утримували та захищали місто до 25 червня 2022 року. Окупанти постійно обстрілювали Сєвєродонецьк з усіх видів зброї. Місцева влада оголосила евакуацію.

Фото: Сєвєродонецьк (Getty Images)

За даними місцевої влади, 90% населення або покинули місто, або загинули під обстрілами росіян. Зараз в практично зруйнованому місті залишається не більше 10% жителів. В результаті вторгнення Росії в Сєвєродонецьку зруйновано 90% житлового фонду.

Фото: Сєвєродонецьк (Getty Images)

Соціальна і критична інфраструктура міста повністю знищена. У Сєвєродонецьку немає опалення, електрики, газу, не працює каналізація і водопровід. Зруйнована Сєвєродонецька ТЕЦ.

Як виглядає Сєвєродонецьк зараз - дивіться на цьому відео: