ru ua
Чт, 14 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ось що залишилося від Сєвєродонецька після приходу окупантів (відео)

Новость на русском →
Сєвєродонецьк, Луганська область, Четвер 14 липня 2022 14:55
Ось що залишилося від Сєвєродонецька після приходу окупантів (відео) Фото: Сєвєродонецьк (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Сєвєродонецьк в Луганській області майже повністю зруйнований через прихід російських окупантів. За попереднім аналізом, в місті зруйновано понад 70% будівель і більшість з них відновленню не підлягають.

У що російська армія перетворила Сєвєродонецьк протягом декількох місяців, показав журналіст Денис Казанський у своєму YouTube-каналі.

Місто Сєвєродонецьк було засноване в 1950 році, хоча перші камені в фундамент були закладені ще в 1943 році. У 1958 році Сєвєродонецьк отримав статус міста. Він розташований на заході Луганської області на кордоні з Донецькою областю, на березі річки Сіверський Донець.

Територія міста займала 58 кв.кілометрів і до повномасштабного російського вторгнення в Україну, в Сєвєродонецьку проживало понад 100 тисяч осіб, з них майже 60% - українці.

Ось що залишилося від Сєвєродонецька після приходу окупантів (відео)Ось що залишилося від Сєвєродонецька після приходу окупантів (відео)Ось що залишилося від Сєвєродонецька після приходу окупантів (відео)

Фото: Сєвєродонецьк (Getty Images)

На території міста знаходиться Сєвєродонецький Азот - найбільше хімічне підприємство України. Саме навколо комбінату в 1950-х роках і виросло місто.

Спроба російської армії окупувати Сєвєродонецьк була у 2014 році. На початку травня місто захопили проросійські терористи-бойовики. Але в липні 2014 року ЗСУ з величезними боями звільнила Сєвєродонецьк.

Бої в околицях Сєвєродонецька почалися 2 березня 2022 року. ЗСУ утримували та захищали місто до 25 червня 2022 року. Окупанти постійно обстрілювали Сєвєродонецьк з усіх видів зброї. Місцева влада оголосила евакуацію.

Ось що залишилося від Сєвєродонецька після приходу окупантів (відео)Ось що залишилося від Сєвєродонецька після приходу окупантів (відео)Ось що залишилося від Сєвєродонецька після приходу окупантів (відео)Ось що залишилося від Сєвєродонецька після приходу окупантів (відео)

Фото: Сєвєродонецьк (Getty Images)

За даними місцевої влади, 90% населення або покинули місто, або загинули під обстрілами росіян. Зараз в практично зруйнованому місті залишається не більше 10% жителів. В результаті вторгнення Росії в Сєвєродонецьку зруйновано 90% житлового фонду.

Ось що залишилося від Сєвєродонецька після приходу окупантів (відео)

Фото: Сєвєродонецьк (Getty Images)

Соціальна і критична інфраструктура міста повністю знищена. У Сєвєродонецьку немає опалення, електрики, газу, не працює каналізація і водопровід. Зруйнована Сєвєродонецька ТЕЦ.

Як виглядає Сєвєродонецьк зараз - дивіться на цьому відео:

До речі, раніше ми повідомляли, що окупанти спалили під Сєвєродонецьком стайню разом з кіньми.

А ще розповідали про те, російські окупанти почали збирати дані людей, які залишилися в Сєвєродонецьку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сєвєродонецьк
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя